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Finlandiya Başbakanı Marin'den 'Türkiye' açıklaması

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#Finlandiya#Sanna Marin#Dünya
Finlandiya Başbakanı Marinden Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 13:22

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Macaristan'a NATO'ya İsveç ile katılmak istediğimize dair net bir mesaj gönderdik" dedi.

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Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İsveç'in adaylığına karşı çıkmasına rağmen Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılma kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Marin, "Türkiye ve Macaristan'a NATO'ya İsveç ile katılmak istediğimize dair net bir sinyal ve mesaj gönderdik. Bu herkesi ilgilendiren bir konu. NATO'ya İsveç ile aynı anda katılmak istiyoruz. Bu sadece iyi birer komşu ve partner olduğumuz için değil, aynı zamanda NATO'nun güvenlik planı gibi somut durumlarla da ilgili" dedi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Türkiye arasında tansiyon yükselmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’ten önce Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ifade etmişti.

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#Finlandiya#Sanna Marin#Dünya

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