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Filtre kahve kalbe şifa

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#Amerikan Kalp Derneği#Filtre Kahve#Kalp Yetmezliği
Filtre kahve kalbe şifa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

Amerikan Kalp Derneği’nin yeni bir raporuna göre, günde 5 fincana kadar içilen filtre kahvenin felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azalttığı ortaya çıktı.

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Derneğin raporunda, kahvenin faydalarının asıl olarak çekirdeğin hazırlanış biçimine doğrudan bağlı olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, kalp sağlığını destekleyen bu bağın yalnızca kağıt filtre kullanılarak demlenen ya da hazır kahveler için geçerli olduğunu belirtti. Öte yandan Fransız presi, espresso ve Türk kahvesi gibi süzülmemiş yöntemlerin, çekirdeğin içinde doğal olarak bulunan kafestol adlı maddeyi koruduğu ve kötü kolesterol seviyesini yükselttiği ifade edildi. Çalışmanın ortak yazarı ve California Üniversitesi San Francisco Kampüsü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gregory M. Marcus da “Herkesin kendi vücudunun kafeine verdiği tepkiyi takip etmesinin önemli olduğunu” belirtti. Marcus, “İlave şeker veya başka katkılar içermeyen kafeinli kahveden günde en fazla 5 fincana denk gelen miktarın tüketilmesi güvenlidir ve kalp-damar hastalığı riskini artırmaz” ifadelerini kullandı.

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#Amerikan Kalp Derneği#Filtre Kahve#Kalp Yetmezliği

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