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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.06.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

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Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

Ekvador'un Guayaquil kentinde bir hapishanede hafta sonu çıkan isyanlarda en az iki mahkumun öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı. 28 mahkum isyandan yararlanıp firar etti. Yetkililer mahkumların yakalandığını duyurdu.

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Ülkedeki bir hapishanede çıkan isyan ve iki rakip çete arasında yaşanan çatışma sonrası en az iki mahkum öldü, 11 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hapishanedeki kontrolü kaybetmesine neden olan bu olay sırasında 28 mahkum firar etti.

Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

Mahkumların hapishane duvarında açılan yarıktan kaçtıkları anı gösteren video kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

Güvenlik güçleri, Pazartesi günü Guayaquil'deki Litoral Hapishanesinin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı.

Yapılan resmi açıklamada firar eden mahkumların hepsinin yakalandığı bilgisinin de altı çizildi.

Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

Başsavılıktan yapılan yazılı açıkmada ise söz konusu mahkumların 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Hapishaneye güvenlik tedbirleri kapsamında düzinelerce asker gönderildiği bildirildi.

Bu Ekvador'da ilk isyan ve çatışma değil. Ülkedeki hapishanelerde sık sık benzer durumlar yaşanıyor.

Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

Şubat ayı sonlarında, Ekvador'daki dört hapishanede çıkan bir dizi isyanda en az 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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