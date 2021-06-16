Filmleri aratmadı: Hapishaneden böyle firar ettiler

Ekvador, aksiyon filmlerini aratmayacak görüntülere ev sahipliği yaptı

Ülkedeki bir hapishanede çıkan isyan ve iki rakip çete arasında yaşanan çatışma sonrası en az iki mahkum öldü, 11 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hapishanedeki kontrolü kaybetmesine neden olan bu olay sırasında 28 mahkum firar etti.

Mahkumların hapishane duvarında açılan yarıktan kaçtıkları anı gösteren video kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

Güvenlik güçleri, Pazartesi günü Guayaquil'deki Litoral Hapishanesinin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı.

Yapılan resmi açıklamada firar eden mahkumların hepsinin yakalandığı bilgisinin de altı çizildi.

Başsavılıktan yapılan yazılı açıkmada ise söz konusu mahkumların 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Hapishaneye güvenlik tedbirleri kapsamında düzinelerce asker gönderildiği bildirildi.

Bu Ekvador'da ilk isyan ve çatışma değil. Ülkedeki hapishanelerde sık sık benzer durumlar yaşanıyor.

Şubat ayı sonlarında, Ekvador'daki dört hapishanede çıkan bir dizi isyanda en az 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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