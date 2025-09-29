×
Filmlere de Trump vergisi geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Film#Vergi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 16:56

Film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" öne süren ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." dedi.

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

