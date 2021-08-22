Film gibi tahliye

Kabil Hamid Karzai Havalimanı yakınlarındaki Baron Otel’de kalan Amerikan vatandaşı 169 kişi, karayoluyla havalimanına gitmek üzere otelden ayrılacakları sırada büyük bir kalabalığın toplandığını farketti.

Kendi imkânlarıyla uçuşlarına yetişmenin güvenli olmayacağını değerlendiren gruptakiler yardım istemeye karar verdi. Bunun üzerine grubun arasında bulunan Amerikalı bir komutan helikopter çağırdı. Otelde daha önceden belirlenmiş iniş alanına gönderilen Chinook tipi 3 askeri helikopter 169 kişiyi tahliye etti.

HAVALİMANI DIŞINDAKİ İLK FAALİYET

Bu, Kabil’in düşmesinden bu yana Amerikan askerlerinin havalimanı sınırları dışında gerçekleştirdiği ilk operasyon oldu. Olaya ilişkin detayları ABD Savunma Bakanlığı açıkladı. Başkan Joe Biden, “ülkeden çıkmak isteyen her Amerikalıyı eve getirmek için tüm imkânların seferber edileceğini” söylemişti. Otelin etrafında toplanan kalabalığın niyeti ya da Taliban üyelerinden oluşup oluşmadığı ise netlik kazanmadı. Söz konusu otel havalimanına 2 km mesafede bulunuyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor