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Film gibi soygun: En değerli eserler çalındı

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#Romanya#Hollanda#Drents Müzesi
Film gibi soygun: En değerli eserler çalındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 12:11

Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne götürülen Romanya'nın en değerli eserleri çalındı. Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı kaydedildi.

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Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.

Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı kaydedildi. Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

Drents Müzesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve milattan önce 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı.

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın, “Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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#Romanya#Hollanda#Drents Müzesi

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