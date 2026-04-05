Film gibi soygun: 9 milyon euro buhar oldu! Sanat dünyasını karıştıran hırsızlığın perde arkası… ‘Her şey 3 dakikada gerçekleşti’

Derleyen: ÖZGÜR YILDIZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 08:45
İtalya’da Magnani Rocca Vakfı’nda üç dakikada gerçekleşen sanat soygunu, Avrupa’yı sarstı. Renoir, Cézanne ve Matisse’in eserleri ortadan kayboldu. İşte soygunun perde arkasında yaşananlar…
İtalya’nın Parma kenti yakınlarındaki Magnani Rocca Vakfı Müzesi, Avrupa’yı sarsan büyük bir sanat soygununa sahne oldu. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Mart gecesi müzeye giren maskeli hırsızlar, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse’e ait üç önemli eseri dakikalar içinde alıp kaçtı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre operasyonun 3 dakikadan kısa sürdüğü belirtilirken, çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon Euro’ya, yani yaklaşık 373 milyon TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Renoir’a ait eserin tek başına yaklaşık 6 milyon Euro, yani yaklaşık 248 milyon TL değerinde olduğu aktarılıyor.
3 DAKİKADA VURGUN
Çalınan eserlerin Renoir’a ait “Les Poissons”, Cézanne’a ait “Still Life with Cherries” ve Matisse’e ait “Odalisque on the Terrace” olduğu belirtildi. Hırsızların vakfın bulunduğu villaya girerek birinci kattaki Fransız Salonu’na yöneldiği, alarma yakalanınca da daha fazla eser alamadan kaçtığı bildirildi.
Vakfın açıklamasında soyguncuların “organize ve planlı” hareket ettiği, güvenlik sistemleri devreye girmeseydi daha fazla başyapıtın hedef alınabileceği vurgulandı.ÇALINAN TABLOLAR NEDEN ÇOK ÖNEMLİ
Olayı İtalya’da Carabinieri ile Bologna Kültürel Mirası Koruma Birimi soruşturuyor. Haberin günler sonra kamuoyuna açıklanması da dikkat çekti. İlk bilgiler, soygunun 22-23 Mart gecesi gerçekleştiğini ve şüphelilerin olay yerinden çitleri aşarak uzaklaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu kadar kısa sürede gerçekleştirilen operasyon, rastgele değil önceden hazırlanmış profesyonel bir plan izlenimi veriyor.
Çalınan üç eser yalnızca maddi değeriyle değil, sanat tarihi
açısından taşıdığı önemle de öne çıkıyor. Renoir’ın “Les Poissons” adlı tablosu sanatçının geç dönemine ait önemli işlerden biri olarak görülüyor. Cézanne’ın yaklaşık 1890 tarihli kirazlı natürmort çalışmasının ise özel bir yeri var; çünkü vakfa göre sanatçının özellikle yaşamının son yıllarında daha çok kullandığı sulu boya yaklaşımını taşıyan ender örnekler arasında gösteriliyor. Matisse’in 1922 tarihli “Odalisque on the Terrace” tablosu da iki figürü konu alan dikkat çekici eserlerden biri olarak öne çıkıyor.
Uzmanlara göre bu tür tabloların açık piyasada satılması son derece zor. Çünkü eserler çok tanınmış olduğu için iz bırakmadan el değiştirmeleri kolay görünmüyor. Bu nedenle tabloların yasa dışı sanat ağlarında dolaşıma sokulmaya çalışılabileceği ya da farklı yöntemlerle pazarlık unsuru haline getirilebileceği değerlendiriliyor.AVRUPA’DA ENDİŞE BÜYÜYORMagnani Rocca Vakfı
, besteci ve koleksiyoner Luigi Magnani’nin ölümünün ardından 1984’te aile evinde kuruldu. Kurum, yalnızca bu üç tabloyla değil; Titian, Goya, Tiepolo, Monet, Rubens ve Morandi gibi önemli isimlerin eserlerini de barındıran seçkin bir koleksiyonla tanınıyor. Bu nedenle yaşanan soygun, son yıllarda İtalya’daki en dikkat çekici sanat hırsızlıklarından biri olarak görülüyor.
Avrupa’da son dönemde sanat eserlerine yönelik cesur hırsızlıkların yeniden gündeme gelmesi de dikkat çekiyor. Bu olayın ardından gözler hem İtalya’daki özel koleksiyonların güvenliğine hem de kültürel mirası korumaya yönelik önlemlere çevrildi. Şimdi en büyük soru, milyonlarca Euro değerindeki bu üç tablonun İtalya sınırları içinde mi kaldığı, yoksa çoktan ülke dışına mı çıkarıldığı. Şimdilik bu sorunun net bir yanıtı yok.BBC'nin "Thieves steal Renoir, Cézanne and Matisse paintings in three-minute Italian heist" başlıklı haberinden faydalanılmıştır.