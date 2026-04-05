Film gibi soygun: 9 milyon euro buhar oldu! Sanat dünyasını karıştıran hırsızlığın perde arkası… ‘Her şey 3 dakikada gerçekleşti’

İtalya’nın Parma kenti yakınlarındaki Magnani Rocca Vakfı Müzesi, Avrupa’yı sarsan büyük bir sanat soygununa sahne oldu. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Mart gecesi müzeye giren maskeli hırsızlar, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse’e ait üç önemli eseri dakikalar içinde alıp kaçtı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre operasyonun 3 dakikadan kısa sürdüğü belirtilirken, çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon Euro’ya, yani yaklaşık 373 milyon TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Renoir’a ait eserin tek başına yaklaşık 6 milyon Euro, yani yaklaşık 248 milyon TL değerinde olduğu aktarılıyor.



3 DAKİKADA VURGUN



Çalınan eserlerin Renoir’a ait “Les Poissons”, Cézanne’a ait “Still Life with Cherries” ve Matisse’e ait “Odalisque on the Terrace” olduğu belirtildi. Hırsızların vakfın bulunduğu villaya girerek birinci kattaki Fransız Salonu’na yöneldiği, alarma yakalanınca da daha fazla eser alamadan kaçtığı bildirildi.

Vakfın açıklamasında soyguncuların “organize ve planlı” hareket ettiği, güvenlik sistemleri devreye girmeseydi daha fazla başyapıtın hedef alınabileceği vurgulandı.



Olayı İtalya’da Carabinieri ile Bologna Kültürel Mirası Koruma Birimi soruşturuyor. Haberin günler sonra kamuoyuna açıklanması da dikkat çekti. İlk bilgiler, soygunun 22-23 Mart gecesi gerçekleştiğini ve şüphelilerin olay yerinden çitleri aşarak uzaklaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu kadar kısa sürede gerçekleştirilen operasyon, rastgele değil önceden hazırlanmış profesyonel bir plan izlenimi veriyor.





ÇALINAN TABLOLAR NEDEN ÇOK ÖNEMLİ

AVRUPA’DA ENDİŞE BÜYÜYOR