Film gibi soygun

İtalya’nın güneyinde Brindisi ile Lecce kentlerini bağlayan 613 numaralı karayolunda dün film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Tuturano kasabası yakınlarında çakarlı araçlardan inen maskeli ve ağır silahlı 10 kişi, çalıntı oldukları değerlendirilen birkaç aracı ateşe vererek otoyolunu trafiğe kapatıp zırhlı para nakil aracını kuşattı. Ardından askeri tip patlayıcılarla aracın güçlendirilmiş kasasını havaya uçurdular. Kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan çete üyeleri o esnada olaya müdahale eden güvenlik güçleri ile de çatıştı. Etraf savaş alanına dönerken, soyguncular olay yerindeki başka bir araca el koyarak bölgeden kaçtı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, soyguncuların kaçarken polisin takibini engellemek için yola metal çiviler saçtığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soyguncuların milyonlarca Euro ile Lecce’deki Squinzano bölgesine doğru kaçtığı aktarılırken, İtalyan polisi, Salento bölgesindeki kırsal yolları ve çıkışları kapatarak helikopter destekli dev bir insan avı başlattı. 2 şüpheli Lecce ili yakınlarında yakalandı. Saldırganların ne kadar para çaldığı henüz bilinmezken, soygunla ilgili soruşturma başlatıldı. İtalyan basınında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, “İtalya’da ‘Vahşi Batı’yı andıran sahneler” yorumları yapıldı. 613 numaralı kara yolunda 2024’te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon Euro civarında para çalmıştı.