Film gibi plan... Yıllarca ölü taklidi yaptı, İsrail'i vurdu!

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'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden 5 hafta geçti.

Aksa Tufanı Operasyonu'na cevap olarak Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in kara saldırıları devam ediyor.

Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt arıyor.

İngiltere'den gelen bir haber ise filmleri aratmayacak bir plana işaret ediyor.

Muhammed Sinvar defalarca MOSSAD'ın hedefi olmuş ve tüm suikast girişimlerinden sağ kurtulmayı başarmıştı.

Ta ki takvimler 2014 yılını gösterene kadar. Hamas, Muhammed Sinvar'ın 2014 yılında kanlı bir yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak öldüğünü ilan etmişti.

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Bu İsrail için büyük bir başarıydı. Zira Muhammed, Hamas liderliğinde örgütün siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara olan Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi ve Hamas'ın önde gelen liderlerinden bir tanesiydi.

Ancak İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir iddiaya göre, yayınlanan fotoğraf tamamen bir aldatmacadan ibaret.

Başka bir deyişle Muhammed İsrail'den saklanmak için yıllarca ölü taklidi yaptı.

İsrailli casuslar, neredeyse on yıl önce öldüğü anlaşılan adam kaçırma uzmanının hayatta olduğuna ve yıllarca Gazze'nin altındaki tünellerde saklandıktan sonra terör kampanyasını planladığına inanıyor

Eski bir MOSSAD terörle mücadele şefi İngiliz Telegraph'a 'O yüzde 100 7 Ekim'i planlayan çekirdek ekipten biriydi' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

'Arananlar listesinde Muhammed Deif, Marwan Issa ve Tawfiq Abu Naim gibi isimlerle birlikte yedinci sırada yer alıyor. O önemli bir figür ve kesinlikle hala hayatta.'

İstihbarat analisti ve Intelli Times blogunun yazarı Ronen Solomon'a göre, Muhammed 2011'deki mahkum değişimi sırasında ağabeyinin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasına yardım etti ve mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak için adam kaçırma olaylarını kullanma konusunda bir 'uzman' olarak kabul ediliyor.

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2006 yılında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan bir ekip, kazdıkları tünel ile İsrail topraklarına geçti ve ordu karakoluna saldırdı.

Saldırıda İki İsrail askerini öldürüldü ve Gilad Şalit adında bir askeri esir alındı. Şalit beş yıl boyunca esaret altında kaldı.

2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı. İsrail, Şalit'in serbest bırakılması için 1027 mahkumu serbest bıraktı. Bunlardan biri de Muhammed'in abisi Sinwar'dı.