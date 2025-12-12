Film gibi operasyon... Nobelli muhalifi Venezuela’dan böyle kaçırmışlar

Haberin Devamı

ABD’nin ülkesi Venezuela’ya saldırmasını isteyen, İsrail’in Gazze’deki soykırımını destekleyen ve ‘Nobel Barış Ödülü’ ile ödüllendirilen siyasetçi Maria Corina Machado, 11 aydır gizlendikten sonra önceki gece Nobel Barış Ödülü töreninin yapıldığı Norveç’in başkenti Oslo’da ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre Machado, ödül törenine katılmak için başkent Karakas banliyösünden kimliğini gizleyerek ayrıldı.

HAZIRLIĞI İKİ AY SÜRDÜ

Peruk takıp kılığını değiştiren Machado’nun, öncelikle kendisini bekleyen kayığın bulunduğu balıkçı köyüne gitmesi gerekiyordu. Machado ve kaçmasına yardım eden iki kişi, 10 saatte 10 askeri kontrol noktasını geçmeyi başardı ve gece yarısı köye ulaştı. Sabaha kadar dinlenen grup, sonrasında balıkçı kayığıyla denize açıldı. Machado, salı öğleden sonra Karayipler’deki Curaçao Adası’na vardı. Geceyi oradaki bir otelde geçiren Machado sonrasında ABD’nin Miami kentindeki bir tanıdığının vasıtasıyla ayarlanan özel jet ile ABD’nin Maine eyaletine vardı. Kısa bir molanın ardından hareket eden jet çarşamba akşamı başkent Oslo’ya vardı. Machado’nun kaçışının iki aydır planlandığı, Venezuelalı bir örgütün yürüttüğü belirtildi.

Haberin Devamı

ABD’YE ‘SALDIRMAYIN’ BİLGİSİ

Kaçış planını organize eden grup, Karayipler’de daha önce hedef alınan tekneler nedeniyle ABD ordusunu bilgilendirmiş. İletişime geçen kaynaklardan biri, “Tekneyi havaya uçurmamaları için ABD ile koordinasyon sağladık” iddiasında bulundu. Bunun üzerine iki ABD F-18 savaş uçağı, Venezuela Körfezi üzerinde dar bir hat boyunca devriye uçuşu yaparak güzergâhın korunmasını sağladı. ABD, son üç ayda benzer tipte 20’den fazla tekneyi bombalayarak, uyuşturucu kaçırmakla suçladığı 80’den fazla kişiyi öldürmüştü.

‘YAKINDA ÜLKEME DÖNECEĞİM’

Önceki günkü törene yetişemeyen ödülünü kızı Ana Corina Sasa alan Machado, akşam Oslo’da otel balkonundan kalabalığı selamladı. Dün Oslo’da basına konuşan Machado, Venezuela’ya döneceğini söyledi. Nobel Barış Ödülü Komitesi, Machado’ya ödülü “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmez çabaları ve diktatörlükten demokrasiye adil bir geçiş için verdiği mücadele” için verdiğini duyurmuştu. 58 yaşındaki muhalif isim, on yıldır seyahat yasağına tabi tutuluyordu. Venezuela lideri Nicolas Maduro, önceki açıklamalarında, Machado’nun ülkeyi terk etmesi halinde ‘firari’ olarak kabul edileceği uyarısında bulunmuştu.