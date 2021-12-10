Film gibi operasyon... Korkunç gerçek saatler sonra ortaya çıktı!

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ABD'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün sayısız turistin ziyaret ettiği Niagara Şelaleleri akıl almaz bir kaza ve arkasından gelen operasyonla dünyanın gündemindeki yerini koruyor.

Dün yaşanan olay sonrası kurtarma ekipleri hızlıca bir operasyon düzenlemiş ve o anlar saniye saniye kayıt altına alınmıştı.

Arabasıyla birlikte dakikada 336 bin metreküp suyun aktığı Niagara Şelalesi'ne düşen kadın ise filmleri aratmayacak operasyona rağmen kurtarılamamış, ekipler kadının cansız bedenine ulaşmıştı.

MÜFETTİŞTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. New York Post'ta yer alan habere göre, olayı araştıran müfettişler ölen kadının kasten arabasını buraya sürdüğünü açıkladı.

New York Eyalet Parkı Polis Yüzbaşısı Christopher Rola yaptığı açıklamada 'Şu aşamada aracın şelaleye girmesi kasıtlı bir hareket gibi görünüyor' dedi.

AİLESİ İSTEDİ KİMLİĞİ AÇIKLANMIYOR

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Yetkililer trajik şekilde hayatını kaybeden kadının bölgede yaşadığı bildirdi ancak ailesinin ricasıyla kimliğini basına açılamayı reddetti.

Kadının cansız bedeni araçtan çıkarıldıktan sonra şelalenin ucuna doğru sürüklenen araç için de ayrıca bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Ancak tam uca gelen araç bulunduğu nokta yüzünden sudan çıkarılamadı.