Film gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı

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31 yaşındaki Filistinli Rasmeya Hmeid, 2007'den beri İsrail hapishanesinde tutuklu bulunun kocası Nahed Hmeid'den bebek sahibi olmak istiyordu. Ancak kocasına ulaşmasına imkan yoktu.



İsrail hapishaneleri koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2020'den beri ziyaretleri durdurmuştu. Bu da aralarındaki iletişimi neredeyse sıfıra indirmişti. Zor koşullar genç çifti cesur bir yola soktu ve filmleri aratmayan detaylı bir planı adım adım hayata geçirdiler.

TUVALETTE HAZIRLANAN SPERM ÖRNEĞİ POLİKLİNİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Rasmeya Hmeid, kocasının spermlerini gizlice hapishaneden kaçırıp Gazze'deki bir kliniğe getirdi. Genç kadın The Telegraph Gazetesi'nde verdiği demeçte, " Kocam örneği hücresinin tuvaletinde hazırladı ve dışarıda örneğin kocama ait olduğunu doğrulamak için bekleyen dört tanık vardı" dedi.

ARALARINDA GİZLİ BİR SEMBOL BELİRLEDİLER

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Çift karışıklığı önlemek için numuneyi sadece kendilerinin bildikleri bir sembolle işaretledi. Rasmeya, "Örneğin kocamın spermi olduğundan yüzde yüz eminim, üzerinde benim dışımda kimsenin bilmediği işaret vardı" dedi.

Üzerinde gizli işaretin olduğu örnek steril bir kaba kondu ve Gazze'ye teslim edildi.

İKİZ BEBEKLERİ OLDU

Çiftin oynadığı tehlikeli kumar meyvesini verdi ve genç kadın ikiz bebeklerini kucağına aldı. İkisi de sağlıklı Hamam ve Hani adı verilen erkek çocukları henüz babalarını göremedi.

"SIRRIMIZI AÇIKLAYAMAM"

Kocasının hapishanede ceza almasından korkan kadın, spermlerin hapishaneden tam olarak nasıl kaçırıldığı ve durumu nasıl idare ettiklerine dair ayrıntı vermedi.

"Sırrımızı açıklayamam. İkimizin ortak fikriydi, kimse müdahale etmedi ve hiç tereddüt etmedik. Söyleyebileceğim tek şey, bunun çok karmaşık bir süreç olduğu"

ÇAKMAK VE TÜKENMEZ KALEMLE SPREM KAÇIRIYORLAR

Hmeid'ler, hapishaneden bisküvi poşetleri, çakmaklar ve tükenmez kalemlerle sperm örnekleri kaçırdıklarını söyleyen Gazze'deki düzinelerce çiftten sadece biri.

Filistinli mahkumlar ve aileleri için ceza çekerken bebek sahibi olmak bir kahramanlık eylemi olarak görülüyor. İsrail ise hapishanelerinden kaçırılan spermlerin doğumla sonuçlandığına dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrarcı.