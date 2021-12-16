Film gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Burdur Gölünde tedirgin eden manzara Köpürdü...Burdur Gölü'nde tedirgin eden manzara! Köpürdü...#Burdur
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERDünya Haberleri

Film gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı

#İsrail#Filistin#Hapishane
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı

Filistinli Rasmeya Hmeid , 14 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan kocasından bebek sahibi olmak isteyince çift çok tehlikeli bir kumara girişti. Hapishaneden gizlice kaçırılan sperm örneği Gazze'ye gönderildi ve genç kadın ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Haberin Devamı

31 yaşındaki Filistinli Rasmeya Hmeid, 2007'den beri İsrail hapishanesinde tutuklu bulunun kocası Nahed Hmeid'den bebek sahibi olmak istiyordu. Ancak kocasına ulaşmasına imkan yoktu.

İsrail hapishaneleri koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2020'den beri ziyaretleri durdurmuştu. Bu da aralarındaki iletişimi neredeyse sıfıra indirmişti. Zor koşullar genç çifti cesur bir yola soktu ve filmleri aratmayan detaylı bir planı adım adım hayata geçirdiler.

TUVALETTE HAZIRLANAN SPERM ÖRNEĞİ POLİKLİNİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Rasmeya Hmeid, kocasının spermlerini gizlice hapishaneden kaçırıp Gazze'deki bir kliniğe getirdi. Genç kadın The Telegraph Gazetesi'nde verdiği demeçte, " Kocam örneği hücresinin tuvaletinde hazırladı ve dışarıda örneğin kocama ait olduğunu doğrulamak için bekleyen dört tanık vardı" dedi.

ARALARINDA GİZLİ BİR SEMBOL BELİRLEDİLER

Haberin Devamı

Çift karışıklığı önlemek için numuneyi sadece kendilerinin bildikleri bir sembolle işaretledi. Rasmeya, "Örneğin kocamın spermi olduğundan yüzde yüz eminim, üzerinde benim dışımda kimsenin bilmediği işaret vardı" dedi.

Üzerinde gizli işaretin olduğu örnek steril bir kaba kondu ve Gazze'ye teslim edildi.

Gözden Kaçmasın

İsrail hapishanesinden firar 6 Filistinli kaçtı... Görüntüler şaşkına çevirdiİsrail hapishanesinden firar! 6 Filistinli kaçtı... Görüntüler şaşkına çevirdiHaberi görüntüle

İKİZ BEBEKLERİ OLDU

Çiftin oynadığı tehlikeli kumar meyvesini verdi ve genç kadın ikiz bebeklerini kucağına aldı. İkisi de sağlıklı Hamam ve Hani adı verilen erkek çocukları henüz babalarını göremedi.

"SIRRIMIZI AÇIKLAYAMAM"

Kocasının hapishanede ceza almasından korkan kadın, spermlerin hapishaneden tam olarak nasıl kaçırıldığı ve durumu nasıl idare ettiklerine dair ayrıntı vermedi.

"Sırrımızı açıklayamam. İkimizin ortak fikriydi, kimse müdahale etmedi ve hiç tereddüt etmedik. Söyleyebileceğim tek şey, bunun çok karmaşık bir süreç olduğu"

ÇAKMAK VE TÜKENMEZ KALEMLE SPREM KAÇIRIYORLAR

Hmeid'ler, hapishaneden bisküvi poşetleri, çakmaklar ve tükenmez kalemlerle sperm örnekleri kaçırdıklarını söyleyen Gazze'deki düzinelerce çiftten sadece biri.

Filistinli mahkumlar ve aileleri için ceza çekerken bebek sahibi olmak bir kahramanlık eylemi olarak görülüyor. İsrail ise hapishanelerinden kaçırılan spermlerin doğumla sonuçlandığına dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrarcı.

Gözden Kaçmasın

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldüDünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Almanya feci karıştı Suikastler, ölüm ve direniş tehditleri...Almanya feci karıştı! Suikastler, ölüm ve direniş tehditleri...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Hapishane

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık