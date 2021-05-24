Film gibi olayda KGB iddiası... Muhalif gazeteci ve kız arkadaşı böyle gözaltına alındı!

Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesinin yankıları sürüyor.

Dün 'bomba ihbarı' iddiası ile inişe zorlanan uçakta yer alan 26 yaşındaki muhalif gazeteci ve blogger Roman Protaseviç ve 23 yaşındaki Rus kız arkadaşı Sofia Sapega gözlatına alınmıştı.

Savaş uçağı tarafından inmeye zorlanan yolcu uçağının sahibi olan Ryanair'in patronu Michael O'Leary yaşanan olayı 'devlet destekli hava korsanlığı' olarak nitelendirdi.

O'Leary, yaşanan olayda Rus gizli servisi KGB'nin de parmağı olduğu duyumları aldıklarının altını çizdi.

Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler ise olayı 'devlet terörü' olarak nitelendirdi.

'İDAM CEZASI İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Bir yolcu Protasevich'in 'çok korkmuş göründüğünü' söyledi ve "Doğrudan gözlerine baktım çok üzgündü" dedi.

AFP'ye konuşan bir diğer yolcu Monika Simkiene de, "İnsanlara döndü ve idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi" dedi.

Güzellik uzmanı olan Raselle isimli bir başka yolcu ise Protasevich'in uçuş görevlilerine 'Bunu yapma, beni öldürecekler. Ben mülteciyim' dediğini belirtti.

Konu hakkında bir video çeken Raselle, muhalif gazetecinin 'Yapmalıyız, başka seçeneğimiz yok, Ryanair yasal anlaşmalarında var' cevabı aldığını iddia etti.

UÇAĞIN ROTASI NASIL DEĞİŞTİRİLDİ?

FR4978 sefer sayılı uçak Atina'dan Vilnius'a gidiyordu. Uçak, Litvanya sınırına varmadan rotasını doğuya Minsk'e çevirdi. Yunanistan ve Litvanya uçakta 171 yolcu bulunduğunu duyurdu.

Ryanair yazılı açıklamasında 'mürettebatın Belarus (Hava Trafik Kontrol) tarafından olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle uyarıldığını ve en yakın havaalanı Minsk'e zorunlu iniş yapma talimatı verildiğini' söyledi.

Flightradar24 adlı uçuş takip internet sitesinin rota seyrine göre ise uçak rotayı değiştirdiği sırada Minsk'e değil Vilnius'a daha yakın bir konumdaydı.

Ryanair, Minsk'te yapılan kontrollerde "ters bir durum tespit edilmediğini" belirtti ve uçağa yerel saatle 20.50'de Minsk'ten havalanması için onay verildiğini ifade etti.

Şirket, "Ryanair ilgili ulusal ve Avrupalı güvenlik kurumlarını bilgilendirdi, Ryanair'in kontrolü dışında gerçekleşen gecikmeden dolayı bütün yolculardan özür dileriz" dedi.

BELARUS'TAN AÇIKLAMA

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk’e acil iniş yapmasını sağlamalarının uluslararası kurallara uygun olduğunu ve durumun bazı ülkeler tarafından politize edildiğini söyledi.

PROTESTOLAR NEDENİYLE ARANIYORDU

Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandıktan sonra "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Protasevich, bu protestoların düzenlenmesindeki rolü nedeniyle aranıyordu.

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