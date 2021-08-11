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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Film gibi olay: Casusluk yaparken yakalandı

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Film gibi olay: Casusluk yaparken yakalandı

İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla yakalandı.

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi.

Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun İngiliz makamlarının bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi
İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

Geçtiğimiz aylarda İtalya ile Rusya arasında benzer bir kriz patlak vermişti.

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle İtalyan donanmasında görevli bir subayın gözaltına alındığı bildirilmişti. İtalya Dışişleri Bakanı Maio, 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu sayfalarında taşımış, olay günlerce konuşulmuştu.

 

 

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