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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.03.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Film gibi olay: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

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Film gibi olay: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

ABD'de bir kişi önce milyoner oldu sonra bileti kaybettiği için tabiri caizse kabusu yaşadı. Talihli saatler süren arama sonrası bileti bulunca rahat bir nedef aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı.

Tennessee eyaletinde yaşan Nick Slatten, eyalet lotosunda şanslı numaraları bilince 1.2 milyon doların sahibi oldu.

Güzel haberi nişanlısı ile paylaşan Slatten adeta rüyada gibiydi. Ancak o rüya kısa sürede kabusa dönüştü.

Loto talihlisi onu 1.2 milyon doların sahibi yapacak bileti bulamıyordu.

O an yaşadıklarını "Dona kaldım. Olanlara inanamadım" sözleri ile özetleyen Slatten bileti bulmak için bir gün önce attığı tüm adımları tersten bir kez daha gerçekleştirdi.

Birkaç saatlik araştırma mutlu sonla bitti. Talihli adam kaybettiği biletini aracının şoför koltuğunda sıkışmış bir halde buldu.

İkramiyeyi kazanmasına rağmen işinden ayrılmayı düşünmediğini belirten Slatten, "Artık daha endişesiz bir hayatım olacak" dedi.

 

 

 

 

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