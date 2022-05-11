Film gibi kaçış ölümle bitti

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Film senaryolarını aratmayan kaçış 29 Nisan’da yaşandı. Gardiyan Vicky White (56), mahkûm Casey White’ı (38) psikolog kontrolüne götürme bahanesiyle hapisten kaçırdı. Aralarında duygusal bağ bulunan ikilinin, kaçışı uzun zaman önce planladığı ortaya çıktı. Vicky White’ın harekete geçmeden kısa süre önce emekli olmaya karar verip evini yarı fiyatına sattığı, plakasız bir otomobil, tüfek ve silah satın aldığı öğrenildi. Firar ettikleri gün, Vicky’in emekliye ayrılmadan önce işteki son günüydü.

ARAÇLARI TAKLA ATTI

Polis, kaçak âşıkların otomobilinin 11 gün sonra Alabama’dan 480 km uzaktaki Indiana eyaletinde bir otel otoparkında olduğunu tespit etti. Yakalanacaklarını anlayan çift, polis olay yerine varmadan otomobille kaçmaya başladı. Otoyoldaki kovalamaca, aracın takla atmasıyla bitti. Casey White teslim olurken, araç takla atarken kendi silahıyla yaralanan Vicky White, hastane yolunda hayatını kaybetti.

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İNTİHAR MI KAZA MI

Casey White’ın polisler takla atan araca yaklaşırken “Karıma yardım edin. Kendisini yanlışlıkla başından vurdu. Onu ben öldürmedim” dediği öğrenildi. İkilinin aynı soyadı tesadüfen taşıdığı, kaçış sırasında evlenmedikleri belirtildi. Kendilerinin araca ateş açmadığını açıklayan polis, Vicky’in kendisini yanlışlıkla mı vurduğunu, yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

Casey White, firar ettiği sırada cinayete teşebbüsten 75 yıl mahkumdu. Ayrıca 2015’te 58 yaşındaki bir kadını hırsızlık sırasında bıçaklama suçlamasıyla davası devam ediyordu. Casey White’ın bu davada suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılma ihtimali vardı. Kaçtığı hapishaneye geri gönderilen mahkûmun, kısa süre içerisinde yeniden yargılanması bekleniyor.