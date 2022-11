Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

Haberin Devamı

Doğum günleri birçoğumuz için kutlama sebepleridir. Ancak Jeff Highsmith, henüz bir bebekken kaçırılan kız kardeşinin doğum günlerinde kutlama yerine anma etkinlikleri organize etti hep…

Bu etkinliklerde bütün aile Melissa Highsmith'in 51 yıl önce sırra kadem bastığı Fort Worth şehrinde toplanıyordu. Kayıp aile üyesinin gıyabında "İyi ki Doğdun" şarkısı söyleniyor, "Seni unutmadık" anlamında beyaz balonlar salınıyordu göklere.

Söz konusu anma etkinliklerinin en sonuncusu Ekim 2022'de gerçekleştirildi. Highsmith ailesine aynı gün şoke edici bir bilgi ulaştı: Melissa hayatta olabilirdi. Hatta muhtemelen çok yakınlarındaydı.

Melissa'nın kız kardeşi Sharon Highsmith, "Fotoğrafını gördüğümüzde gözlerimize inanamadık" dedi.

Kız kardeşlerden bir diğeri olan Rebecca Del Bosque ise "İnanılmazdı" dedi ve ekledi: "Aynada kendime bakıyor gibiydim."

Bugün 53 yaşında olan Melissa, geçtiğimiz günlerde anne babası ve kardeşlerinden ikisiyle 50 yılı aşkın zamandan sonra bir araya geldi. Bu mucize buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan şey ise evde yapılan bir DNA testi, bir evlilik sertifikası ve bir amatör geneoloji uzmanının çabalarıydı.

SIRTINDAKİ DOĞUM İZİ, ACI SEVGİSİ, KÖPEĞİ

Hayatının önemli bir kısmını "Melanie" olarak geçiren Melissa, şu an profesyonel bir laboratuvarda yapılan DNA testinin sonuçlarıyla kimliğinin kesinleşmesini bekliyor. Fort Worth polisinden hafta başında yapılan açıklamada ise sonuçların çıkmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ancak Highsmith ailesinin kayıp üyesini bulmasından ötürü çok büyük bir mutluluk duyulduğu belirtildi.

Highsmith'ler Melanie ile Melissa'nın aynı kişi olduğundan emin. Ailenin böyle düşünmesinde Melanie'nin baba Jeffrie Highsmith'le eşleştiği bir 23andMe DNA testinin yanı sıra, başka küçük detaylar da etkili. Örneğin Melissa'nın sırtındaki bir doğum lekesi kayıp bebeğinkine uyuyor. Melissa tıpkı diğer kardeşleri gibi acı yemekleri çok seviyor. Hatta köpeğine tıpkı kız kardeşlerinden biri gibi Charlie adını vermiş olması bile bu resmi tamamlıyor.

Ancak Melissa'nın kayboluşuyla ilgili yanıtlanmamış birçok soru bulunuyor. Örneğin Melissa'yı kaçıran kişiyle büyüten kadının aynı kişi olup olmadığı belli değil. Fort Worth polisi, yarım asır önce yaşanan olayın zaman aşımına uğradığını ancak yine de bir soruşturma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Peki bilinenler neler?

GAZETE İLANIYLA BULUNAN "BAKICI" KAÇIRDI

Melissa'nın anne ve babası o henüz bir bebekken ayrıldı. Ağustos 1971'de Melissa henüz 21 aylıkken anne Alta Apantenco, bebeği için bir bakıcı aramaya başladı. Apantenco bunun için gazeteye bir ilan verdi. İlana cevap veren kadın bir garson olan Apantenco'ya çalıştığı restoranda buluşabileceklerini söyledi. Ancak buluşmaya gitmedi.

Daha sonra Apantenco'yu arayan kadın, evinin çok büyük bir bahçesi olduğunu ve burada başka çocuklara da baktığını belirterek, "Melissa'yı da buraya getirebilir miyim?" diye sordu.

Apantenco, çok yoğun çalışıyordu ve bebeğine bakacak birini bulma konusunda umutsuzdu. Dolayısıyla kadının bu teklifini kabul etti. Apantenco işteyken bakıcı kadın yaşadıkları eve gidip Melissa'yı Apantenco'nun ev arkadaşından teslim aldı.

Ev arkadaşının ifadesine göre beyaz eldivenler giymekte olan kadın bebeği bir daha geri getirmedi.

23ANDME SONUÇLARI BİR TORUNU ORTAYA ÇIKARDI

Aile uzun yıllar küçük kızı aradı. Gazetelere röportajlar verildi, Melissa'ya odaklanan bir podcast yayınlandı. Sosyal medya dedektiflerinin aktif olduğu tartışma forumlarına mesajlar bırakıldı. Ne zaman başka bir eyaletten bir ipucu kırıntısı gelse ile üyeleri koşa koşa oraya gitti.

Eylül ayında Ulusal Kayıp ve Sömürüye Uğramış Çocuklar Merkezi'ne isimsiz bir ihbar geldi. Kaynak, Melissa'nın bilgisayarla yaşlandırılmış haline benzeyen bir kadının South Carolina eyaletinde görüldüğünü belirtiyordu. Bu ipucunun da altı boş çıktı ancak sonuca bu kadar yaklaşmış olmak, ailenin Melissa'yı arama girişimlerini yeniden canlandırdı.

Ardından 6 Kasım günü Jeffrie Highsmith'in eline 23andMe sonuçları ulaştı. Sonuçlarda Highsmith, varlığını bilmediği bir torunla eşleşmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine Del Bosque, Ancestry.com'a girerek söz konusu kişinin profilini aradı. Bu torun iki erkek çocuğuyla aynı soyadını taşıyordu ve bu çocuklar yeğenleri olabilirdi.

Sharon Highsmith, "Bunun bir kardeş eşleşmesi olduğunu fark ettik. O çocuklar bir kardeşimizin çocuklarıydı" dedi.

ÇOCUKLARI EVLAT EDİNEN AİLEYE ULAŞILDI

Kız kardeşler kendi imkânlarıyla elde ettikleri bu bilgileri, Lisa Jo Schiele ile paylaştı. Bir amatör geneoloji uzmanı olan Schiele, farklı akrabalar arasındaki DNA ortaklığına odaklanan tablolar yardımıyla üç çocuğun, kendisine başvuran kadınların yeğenleri olduğu sonucuna vardı.

The Washington Post'un aktardığına göre, Schiele, "Bu bağlantının Melissa dışında birinden kaynaklı olup olamayacağını değerlendirdim. Kısa süre içinde bu kişinin Melissa olduğundan emindim" dedi.

Schiele daha sonra çocukları evlat edinen babayla temasa geçti. Adam çocuklarını doğuran kadının ilk adını ve kadının eski eşinin tam adını hatırlıyordu. Bu bilgiler Sharon Highsmith ile Del Bosque'nin bir evlilik kaydı bulabilmesi için yeterliydi. Bu kayıt da onları Melissa'nın Facebook sayfasına ulaştırdı. Kadına bir mesaj gönderdiler.

Melissa en başta Highsmith'lerin ailesi olduğuna inanmadı. Ancak sırtındaki doğum lekesinden bahsetmelerinin ardından bir DNA testi yaptırmayı kabul etti.

"YASAL TEYİT BEKLİYORUZ"

50 yılı aşkın zamanın ardından nihayet geçtiğimiz hafta cumartesi günü Jeffrie Highsmith ve Alta Apantenco, Melissa'nın hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Fort Worth'teki bir laboratuvarda kızlarıyla bir araya geldi. Bağlantılarını teyit edeceğini umdukları DNA testini yaptırdıktan sonra aile üyeleri hep birlikte öğle yemeğine gitti.

Del Bosque, Melissa'nın kimliği konusunda akıllarında en ufak bir şüphe dahi bulunmadığını belirterek, "Sadece yasal teyit bekliyoruz" diye konuştu.

Melissa'nın biyolojik ailesinden uzaktaki hayatı pek kolay geçmemişti. Kız kardeşleri Melissa'nın kendisini yetiştiren kadınla ilişkisinin oldukça gergin olduğunu ve 15 yaşındayken evi terk ettiğini belirtti. Sharon Highsmith, yakın zamanda yüzleştikleri kadının Melissa'nın kaçırılmış bir çocuk olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Melissa bugün kendisini bulmak için yıllardır çaba sarf eden iki ebeveyni, dört kardeşi ve sayısız yeğeni olduğu gerçeğine alışmaya çalışıyor.

Del Bosque, "Çok fazla akrabası olmadığını düşünürken onu çok seven ve aramaktan asla vazgeçmeyen dev gibi bir ailesi olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

Del Bosque ve Sharon Highsmith, hayatı boyunca "Melanie" olarak yaşamış olan kadının orijinal ismini kullanmak istediğini ve görür görmez bir bağ hissettiği annesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.

Melissa ayrıca şu anki eşiyle olan nikahını da tazelemeyi planlıyor çünkü gelinliğiyle babasının kolunda yürümek istiyor.

The Washington Post'un "She was kidnapped as a baby in 1971. Her family just found her alive." başlıklı haberinden derlenmiştir.