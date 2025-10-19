Film gibi bir hikaye | Gizemli fotoğraftaki bebek kim? Annesi öldü, o gerçeği araştırmaya başladı...

Haberin Devamı

Mark Thorpe'un hikayesi, annesinin yatağının baş ucunda duran bir fotoğrafla başladı. Küçük bir erkek bebeğin fotoğrafıydı bu. Evdeki çocuk nüfusu Mark ve kardeşinden oluşuyordu ama ama fotoğraftaki çocuk ikisi de değildi.

Zamanla aynı fotoğrafın kopyalarının evin farklı yerlerinde de bulunduğunu fark etti Mark. Üstelik annesi aynı fotoğraftan koluna dövme de yaptırmıştı.

Dolayısıyla Mark çocuk aklıyla bu fotoğraftaki kişinin önemli biri olduğunu anlayabiliyordu. Peki kimdi bu sarışın tombik bebek?

"O FOTOĞRAF HEP MERAKIMI CEZBEDİYORDU"

Bugün 44 yaşında olan, Norfolk'ta yaşayan ve nakliye sürücüsü olarak çalışan Mark Thorpe'un film gibi hikayesi, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ITV kanalında yayınlanan 'Long Lost Family' programı ile ülke gündemine taşındı.

Mark, "O fotoğraf hep merakımı cezbediyordu. Evde bir sürü kopyası vardı. En önemlisi annemin yatağının yanında duruyordu. Koluna da dövmesini yaptırmıştı" diye konuştu.

Beş yaşına geldiğinde annesi Diane, Mark'a fotoğraftaki bebekle ilgili gerçeği zorla da olsa itiraf etti: O çocuk Mark'ın ağabeyiydi.

Diane fotoğraftaki bebeği henüz 19 yaşındayken dünyaya getirmiş ancak ailesinin katı tutumu nedeniyle evlatlık vermek zorunda kalmıştı. Annesi Mark'a, "O günden beri, oğlumu düşünmediğim bir gün bile olmadı" demişti.

Mark, "Sonraki yıllarda, annemin zihinsel olarak zorlandığını, ben çocukken dönem dönem depresyona girdiğini biliyorum. Belki de yaşadığı kaygılar, ilk çocuğunu evlatlık vermek zorunda kalmasından kaynaklanıyordu" diye konuştu.

ANNESİ ÖLÜNCE KOLLARI SIVADI

Diane, 2023 yılında 73 yaşındayken hayatını kaybetti. Mark annesini kaybettiği günlerde, uzun yıllardır kayıp olan ağabeyini aramaya karar verdi. Ağabeyinin asıl adı Kevin'di ancak evlat edinen aile çocuğa Martin adını vermişti.

Mark yıllar boyunca bilinmezlik içinde yaşadıktan sonra nihayet geçtiğimiz günlerde yayınlanan Long Lost Family programında Martin'le kavuştu. Programda izleyenleri de duygulandıran anlar yaşandı.

Programda çocukluk yıllarını anlatan Mark, "Annemle yakındık ve bana hep mutluymuşuz gibi geliyordu" dedi. Pozitif bir çocukluk geçirmesine karşın, annesinin duygusal anlamda gergin bir insan olduğunu ifade eden Mark, "Soğukluk değildi ama çok yakınlaşmaya veya çok fazla açılmaya karşı bir isteksizliği vardı annemin" diye ekledi.

Bunun sebebinin ağabeyinin evlat edinilmesi olduğunu belirten Mark, "Merhum dedemi çok severdim ama bu kararın onu memnun etmek için alındığını da söylemek zorundayım" dedi.

"ÇOCUKLARIM OLMADAN KAYBOLURDUM"

Programda annesinin çocukluğunu geçirdiği evi de ziyaret eden Mark, "O yaşta dedeme ve anneanneme hamile olduğunu söylemek annem için oldukça zor olmalı. Biyolojik baba, çocuğa ve anneme sahip çıkmayacağını açıkça söylemiş. Dedem de 'Evli değilsen bebeğini vermek zorundasın' demiş. Dedem inatçı biriydi, fikrini değiştiremezdiniz. Annemin başka seçeneği yoktu, gidecek başka yeri yoktu" diye konuştu.

Kendisi de üç çocuk babası olan Mark, "Böyle bir şeyin benim başıma geldiğini düşünüyorum da... Çocuklarım olmadan kaybolurdum. Kalbinizin bir parçasını kaybetmek gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Diane'in bebeğini evlatlık verdikten sonra uzun süre depresyonla mücadele ettiğini de vurgulayan Mark, annesinin hastalığının kökeninde bu olayın yattığına inandığını söyledi.

"KARDEŞİMİ BULMAM GEREKİYORDU"

Ağabeyini arama kararını annesinin vefatından bir hafta sonra aldığını belirten Mark, "Annem vefat ettikten yaklaşık bir hafta sonra, 'Kevin'i aramayı deneyebilir miyiz?' diye düşündüm. Kardeşimi bulmam gerekiyordu çünkü ona ne olduğunu, nasıl büyüdüğünü, nerede büyüdüğünü ve hayatındaki farklılıkları bilmek istiyordum. 'Bu küçük fotoğraf, ailenin üzerine büyük bir gölge düşürdü. Bu gölgeyi tersine çevirelim, fotoğrafın yerine gerçek bir insan koyalım. Bu harika olur' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Long Lost Family ekibi, evlat edinme kayıtları aracılığıyla Mark'ın kardeşini bulmayı başardı. İpuçları, programın yapımcılarını Gloucestershire'da yaşayan 55 yaşındaki müziksever bir adam olan Martin'e ulaştırdı.

Programın sunucularından Nicky Campbell, Gloucestershire'a giderek Martin'e, onu arayan bir öz kardeşi olduğunu haber verdi.

Bu haberin "Çılgınca... Ama iyi anlamda" olduğunu belirten Martin ise küçük yaşta evlat edinildiğini bildiğini ancak biyolojik kardeşleri olup olmadığı konusunda hiç düşünmediğini söyledi.

Çocukluğunu anlatan Martin, "Norwich civarında doğduğumu biliyordum ama başka bir bilgim yoktu. Mükemmel koşullarda evlat edinilmiştim, daha iyisi olamazdı. Şu anda sadece annem hayatta. Müzik sevgimi bir kariyere dönüştürme konusunda beni cesaretlendiren kişi annemdi" dedi.

Nicky Campbell, kendisine biyolojik annesinin hikâyesini ve onu hiç sevmekten vazgeçmediğini anlattığında gözyaşlarına boğulan Martin, "Bu beni gerçekten çok etkiledi" diye konuştu. Defalarca biyolojik annesini bulmak için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Martin, biyolojik kardeşinin kendisiyle tanışmak istediğini duyunca çok sevindi.

KAVUŞMADA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kardeşlerin karşılaşması da duygusal anlara sahne oldu.

Mark ağabeyinden özür dileyerek, "Bunun senin için çok büyük bir şok olduğunu düşünüyorum. Bombayı patlatan bendim" derken Martin de, "Evet, ama bomba parlak simlerle doluydu" diye yanıt verdi.

Duygusallaşan ancak ağabeyine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Mark, "Martin, hayat dolu ve eğlenceli biri. Espri anlayışımızın benzer olduğunu söyleyebilirim. Onu Norfolk'a götürüp ailenin geri kalanıyla tanıştırmayı çok isterim" dedi.

Martin de buluşmadan aynı derecede memnun kaldığını belirterek, "Bence Mark gerçekten derin bir insan. Bana anlatacak ilginç hikayelerle dolu olduğunu biliyorum, sadece benimle ilgili değil, kendisiyle ilgili de. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.