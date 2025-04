Film değil gerçek! O gece neler yaşandı? Skandal peşini öldükten sonra bile bırakmadı... Titanic'in kaptanının tüyler ürperten hikâyesi

Haberin Devamı

Başrollerini Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun paylaştığı 'Titanic' filmi dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yönetmen koltuğunda James Cameron'ın oturduğu 1997 tarihli film, 1912'de yaşanan felaketin uzun yıllar sonra yeniden hatırlanmasında önemli bir rol oynadı.

Filmin en çarpıcı sahnelerinden biri Titanic gemisinin kaptanı Edward John Smith'in bir kahraman olarak öldüğü anlardı. Filmde Kaptan Smith, geminin Atlas Okyanusu'na gömülmesini önlemeye çalışırken kaptan köşküne dolan sular nedeniyle boğularak can veriyordu.

Ne var ki kazadan üç güç sonra 18 Nisan 1912'de yayınlanan Los Angeles Express gazetesinin manşetten verdiği "Kaptan E. J. Smith Kendini Vurdu" başlıklı haberde bambaşka bir hikâye anlatılıyordu. Ertesi gün yayınlanan İngiliz Daily Mirror gazetesi de "Kaptan Smith Geminin Köprüsünde Kendini Vurdu" başlığıyla veriyordu aynı haberi okurlarına.

Hem New York'ta hem de Londra'da Titanic kazasına ilişkin soruşturmalar yürütüldü. Hayatta kalan bazı yolcular, Smith'in kaba davranışlarına dair bazı dedikodular aktardı. Kimileri Kaptan Smith'in çok fazla içki içtiğini söylerken kimileri de Titanic'in çok hızlı gittiğini ve önünde buzdağları olduğuna dair uyarıları görmezden geldiğini öne sürdü.

O dönemde geçerli olan gelenekler gereği, denizcilerden özellikle de kaptanlardan onurlu bir davranış sergileyip batan gemiyle birlikte sulara gömülmeleri bekleniyordu. Dolayısıyla White Star Line şirketinin yıldızı ve dünyanın en iyi kazanan kaptanı olan Smith'in hayatına kendi eliyle son vermiş olması çok büyük bir ayıp olarak görüldü.

Kaptan'ın dul eşi Eleanor ve 7 yaşındaki kızı Mel, Smith'in ölümünün yarattığı acının yanı sıra bir de bu skandalla uğraşmak zorunda kaldı.

İTİBAR SUİKASTINA MI KURBAN GİTTİ?

Geçtiğimiz günlerde raflarla buluşan bu kitap, tartışmayı kesin olarak bitirme iddiasında. Yazar Dan Parkes'ın imzasını taşıyan kitapta Smith'in kendi hayatına son vermediği, aksine boğularak ya da donarak ölen 1496 kişiden biri olduğu savunuluyor.

Yıllar süren araştırmalara dayanan 'Titanic Legacy: The Captain, The Daughter and The Spy' isimli kitapta Parkes, Smith'in itibarına haksız yere leke sürüldüğünü ve hakkında saçma sapan hikayeler uydurulduğunu da örneklerle anlatıyor.

Kitaba göre, kazadan 3 ay sonra Baltimore'da yaşayan bir adam, Smith'in halen hayatta ve Maryland'de yaşamakta olduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Birkaç yıl sonra da Life dergisinde yer alan bir haberde, Ohio'da yaşayan bir düşkünün "Ben Titanic'in kaptanıyım" dediği bildirildi.

Parkes, Smith'in ilk yolculuğunda Titanic'i fazla hızlı sürdüğüne ya da buzdağı uyarılarını göz ardı ettiğine dair kanıt bulamadığını, çok fazla içki içtiği ya da gemi batarken şaşkınlık içinde ortada dolaştığı haberlerinin de saçmalıktan ibaret olduğunu da yazıyor.

Ancak kitabın önemli bir kısmını intihar dedikodularının yalanlanması oluşturuyor. Parkes, Smith'in 1931'de ölen eşi Eleanor ile 1973'te ölen kızı Mel'in hayatını karartan bu dedikoduları "itibar suikastı" olarak nitelendiriyor.

Parkes, Titanic'teki subaylardan birinin kendini vurduğuna şahit olan birçok görgü tanığı olduğunu doğrulamakla birlikte bu kişinin isminin belirlenemediğini dolayısıyla Smith olmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Parkes, paniğe kapılan kalabalığı sakinleştirmek için silahların ateşlendiğini, travmatize olmuş yolcuların da duydukları silah seslerini Smith'in kendini öldüğü şeklinde yorumladığını ancak buna dair herhangi bir delil olmadığını ifade ediyor.

Parkes, yaşananlar nedeniyle öfkeli ve şaşkın olan hayatta kalan yolcuların suçlayacak birini aradıkları ve Kaptan Smith'i kendilerine hedef seçtikleri yorumunu da yapıyor.

"BİR KAHRAMAN OLARAK ÖLDÜ"

Nitekim intihar iddiasının tam tersini anlatan yolcular da mevcut. Örneğin birinci sınıf kamaralarda seyahat eden 27 yaşındaki bankacı Robert Williams Daniel, New York Herald gazetesine yaptığı açıklamada, Titanic batarken Kaptan Smith'i geminin köprüsünde gördüğünü söylüyordu.

Daniel, "Güverteden atladıktan sonra suyun Kaptan'ın ayaklarından beline doğru yavaş yavaş yükseldiğine nihayetinde suyun Smith'i yuttuğuna şahit oldum. Bir kahraman olarak öldü" ifadelerini kullanıyordu.

Birinci sınıf yolcularına hizmet veren garsonlardan biri olan 33 yaşındaki Frederick Dent Ray de ABD'de yapılan soruşturmada verdiği ifadede Smith'in yaveri Arthur Paintin'in "son olarak köprüde kaptanın yanında görüldüğünü" belirtiyordu.

Connecticut'ta yaşayan milyoner Frederick Hoyt ise gemi batarken ağırlığını azaltmak amacıyla kamarasına gidip üzerindeki giysileri çıkardığını, güverteye dönerken Smith'le karşılaştığını belirtiyordu. Dediğine göre o ve Smith kendilerini soğuğa karşı korumak için sert bir içki içmiş ardından Hoyt suya atlamıştı.

31 yaşındaki aşçı Isaac Maynard ise kendisi suya düşerken Kaptan'ı köprüde gördüğünü belirtmişti. Bir filikaya tutunarak hayatta kalmayı başaran Maynard, "Kaptan Smith'in köprüden düştüğünü ve suda yüzdüğünü gördüm. Üniforması eksiksiz üzerindeydi, şapkası bile başındaydı. Sala tutunan adamlardan biri kurtarmak için Smith'e elini uzatmaya çalıştı. Ama o 'Siz kendinize dikkat edin çocuklar' diye cevap verdi. Kaptana ne olduğunu bilmiyorum çünkü göremedim ama sanırım o da boğuldu" ifadelerini kullanıyordu.

BİR BEBEĞİ KURTARIP GEMİYE GERİ DÖNMÜŞ

Parkes, Smith'in kendini vurduğunu gören kişilerin tanıklıklarının güvenilir olmadığını çünkü bu kişilerin gemi batmadan çok önce oradan uzaklaşan cankurtaran filikalarında olduğunu da vurguluyor.

Parkes ayrıca Smith'in kahramanca hareketlerini anlatan görgü tanıkları olduğunu da aktarıyor. Örneğin bu tanıklardan birine göre Kaptan, başının üzerinde tuttuğu bir bebekle bir filikaya kadar yüzdü, bebeği filikadakilere teslim etti ancak kendisi binmeyi reddetti.

İtfaiyeci Frederick Harris de İngiltere'de yayın yapan Western Daily Mercury gazetesine yaptığı açıklamada, "Kaptan'ın suya atladığını ve bir çocuğu kucaklayıp filikalardan birine bindirdiğini" ifade ediyor, sonrasında Smith'i bir daha görmediğini sözlerine ekliyordu.

Gemiye varlıklı yolcuları dolandırmak için sahte kimlikle binmiş bir kumarbaz ve dolandırıcı olan George Brebreton da Brooklyn Daily Eagle'a, Smith'i suyun üstünde, batmakta olan gemiye doğru yüzerken gördüğünü ve gemiyle birlikte batmaya kararlı göründüğünü anlatıyordu.

Brebreton, "10-15 metre ötedeki bir çocuk Smith'in dikkatini çekmişti. Çocuğu yakaladı ve sağ koluyla bir filikaya doğru yüzmeye başladı. Çocuk sağ salim filikaya bindirildikten sonra Kaptan, batan Titanic'e doğru yüzmeye devam etti" ifadelerini kullanıyordu.

"BEN DE ONUNLA BATACAĞIM"

Kitabında, bu kahramanca eylemlerin, seçkin yolcular arasında çok popüler olan ve "Milyonerlerin Kaptanı" olarak bilinen Smith'e çok yakıştığını belirten Parkes, Smith'in sonunun böyle olacağını yıllar evvel öngördüğünü de belirtiyor.

Kitapta anlatıldığına göre, geminin ikinci kaptanı William Murdoch'ın eşi Ada Murdoch, Titanic'in denize açılmaya hazır olmadığı yönündeki kaygılarını Smith'e söyledi ve böyle bir geminin battığını anlatan bir hikâyeyi Kaptan'a anlattı. Chicago Tribune'ün aktardığı diyaloğa göre, Kaptan Smith'in Murdoch'a verdiği yanıt, "Dünyanın en büyük yolcu gemisi batarsa, ben de onunla batacağım" oldu.

Daily Mail'in "Bombshell new Titanic book uncovers chilling true story of Captain's final moments that weren't in the movie... it changes everything" başlıklı haberinden derlenmiştir.