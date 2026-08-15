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Filistinlinin suyunu kesip havuzu doldurdular

Güncelleme Tarihi:

#Filistin Su Krizi#İsrail Yerleşimci Saldırıları#Ürdün Vadisi Sorunu
Filistinlinin suyunu kesip havuzu doldurdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00

İSRAİLLİ yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilerin yaşam kaynaklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

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Ürdün Vadisi’nde bir su kaynağının yönünü değiştirerek Filistinli çiftçilerin tarlalarını susuz bırakan yerleşimciler, antik havuzu da İsrailliler için turistik yüzme alanına dönüştürdü. Fasayil köyündeki kaynak, Filistinlilerin nesillerdir tarım arazilerini sulamak için kullandığı temel su kaynaklarından biriydi. Ancak yerleşimciler haziran ayında Filistinlilere ait sulama borusunu ele geçirerek suyu yakındaki arkeolojik alanda bulunan antik havuza yönlendirdi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bölgenin geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar kaynak ayırdı. Suya erişimini kaybeden çiftçi Saad Nemer ise tarlalarını ekemediğini ve ailelerin geçim kaynaklarının zarar gördüğünü söyledi. Nemer, yerleşimcilerin daha önce de kaynağa ulaşmasını engellediğini ve çalışanlarından birinin saldırıya uğradığını belirtti. Birleşmiş Milletler verilerine göre yerleşimciler bu yıl Batı Şeria’da en az 160 su ve kanalizasyon tesisine saldırdı. Filistinli yetkililer, su kaynaklarının ele geçirilmesini Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik sistematik politikanın parçası olarak değerlendiriyor.

 

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#Filistin Su Krizi#İsrail Yerleşimci Saldırıları#Ürdün Vadisi Sorunu

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