Filistinlinin suyunu kesip havuzu doldurdular

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Ürdün Vadisi’nde bir su kaynağının yönünü değiştirerek Filistinli çiftçilerin tarlalarını susuz bırakan yerleşimciler, antik havuzu da İsrailliler için turistik yüzme alanına dönüştürdü. Fasayil köyündeki kaynak, Filistinlilerin nesillerdir tarım arazilerini sulamak için kullandığı temel su kaynaklarından biriydi. Ancak yerleşimciler haziran ayında Filistinlilere ait sulama borusunu ele geçirerek suyu yakındaki arkeolojik alanda bulunan antik havuza yönlendirdi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bölgenin geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar kaynak ayırdı. Suya erişimini kaybeden çiftçi Saad Nemer ise tarlalarını ekemediğini ve ailelerin geçim kaynaklarının zarar gördüğünü söyledi. Nemer, yerleşimcilerin daha önce de kaynağa ulaşmasını engellediğini ve çalışanlarından birinin saldırıya uğradığını belirtti. Birleşmiş Milletler verilerine göre yerleşimciler bu yıl Batı Şeria’da en az 160 su ve kanalizasyon tesisine saldırdı. Filistinli yetkililer, su kaynaklarının ele geçirilmesini Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik sistematik politikanın parçası olarak değerlendiriyor.