Filistinlileri canlı kalkan yapmışlar

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İsrail ordusu canlı kalkan kullanıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlarken, AP’ye konuşan İsrailli askerlerin anlattıkları durumun tam tersine işaret ediyor. Gazze’deki savaşın başlamasından çok kısa süre sonra bu uygulamanın yaygınlaştığını aktaran askerler, canlı kalkan prosedürünün operasyonları hızlandırdığını, mühimmat tasarrufu sağladığını ve savaş köpeklerini yaralanma veya ölümden kurtardığı için uygulandığını anlatıyor.

‘SİVRİSİNEK’ DİYE AŞAĞILADILAR

Uygulamanın İsrail ordusu içinde “sivrisinek protokolü” olarak adlandırıldığını kaydeden İsrailli askerler, Filistinli sivillerinde “eşek arısı” ya da benzeri insanlık dışı ifadelerde anıldığını söylüyor. AP’ye konuşan Gazzeli Ayman Ebu Hamdan, İsrail birlikleriyle geçirdiği iki hafta boyunca alnına bir kamera sabitleyerek üstüne ordu üniforması giydirdiklerini anlattı. 36 yaşındaki adam İsrail askerlerinin gireceği binalar ya da tünellerde olası patlayıcılar ve silahlı militanların varlığını kontrol etmeye zorlandığını söyledi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da da canlı kalkan protokolü uyguladığına dair çok sayıda haber ve görüntü ortaya çıkmıştı.