Filistinlilere idam oylamasında 'yağlı urgan' rozetleri! İsrail ateşkes dinlemiyor

X hesabından yakasında rozetle fotoğrafını paylaşan Ben-Gvir, bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu savundu.

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor. Ancak söz konusu tasarı, yasalaşması halinde idam cezası Filistinliyi öldüren İsrailliler için geçerli olmayacak.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor.

Siyasi kariyerini Filistinlilere karşı saldırılar düzenleyen aşırı sağcı Yahudilerin avukatlığını yaparak inşa eden Ben-Gvir, uzunca bir süredir Filistinlilere idam yasası getirilmesi için kampanya yürütüyor.

FİLİSTİNLİ TUTSAKLARA İDAM YASASI

İsrail Meclisi, 11 Kasım'da yaptığı ön oylamada söz konusu tasarıyı kabul etmişti. Tasarının Mecliste yasalaşması için üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre İsrail yönetimi, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin birçoğu işkence, aç bırakma, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki işkence ve ihlaller çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah kentinde binaları havaya uçurdu ve kentin doğusunda ateş açtı.

Askerler, Han Yunus'un doğusunda işgal altında tutulan bölgelerde de topçu atışları ve helikopterlerle çok sayıda noktayı hedef aldı.

GAZZE'DE 373 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 373 Filistinliyi öldürdü, 973'ünü de yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.

GAZZELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI 'ZORLA KAYBEDİLDİ'

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık personelinin durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İsrail ordusunun, sağlık görevlisi Muhlis Muhammed Hafface'yi birkaç hafta önce insani görevini yerine getirdiği sırada alıkoyduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Bunun, sağlık personelinin ve insani yardım çalışmalarının itibarına yönelik "açık biri saldırı" olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sağlık personelini hedef alan sistematik bir politika yürüttüğü vurgulandı.

İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Gazze'de 362 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, "Çok sayıda sağlık personeli zorlu gözaltı koşullarında zorla kaybediliyor ve yasal haklarından da mahrum bırakılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca insan hakları ve hukuk kuruluşlarına "alıkonulan sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilere karşı hiçbir bilgi paylaşmadan, sistematik bir şekilde gizli ve zorla kaybedilme politikası yürüttüğü belirtiliyor.