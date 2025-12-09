×
HABERLERDünya Haberleri

Filistinlilere idam ısrarı… İsrailli aşırıcı ‘yağlı urgan’ rozeti taktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 07:00

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüldüğü İsrail Meclisindeki (Knesset) oturuma “yağlı urgan” rozetiyle katıldı.

X hesabından yakasında rozetle fotoğrafını paylaşan Ben-Gvir, bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu savundu. Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi “milliyetçi saiklerle” öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor. Ancak söz konusu tasarı, Filistinliyi öldüren İsrailliler için idam cezası öngörmüyor. Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail’de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor. İsrail Meclisi, 11 Kasım’da yaptığı ön oylamada söz konusu tasarıyı kabul etmişti. Tasarının Mecliste yasalaşması için üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

#İsrail#Filistin#İdam Cezası

