Filistinlilere her cepheden sıkıştırma: Batı Şeria’da yerleşimci zulmü tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, hem İsrail’in saldırılarıyla hem de Yahudi yerleşimcilerin terör eylemleriyle karşı karşıya. 7 Ekim’den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 133 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin 100’den fazla Filistinli de yaralandı. İsrail’in Hamas’la ilişkili olduğu iddiasıyla yürüttüğü gözaltı operasyonlarında da şu ana kadar 1900 Filistinli gözaltına alındı. Savaşın başlamasından bu yana bölgede devriye gezen İsrail askerlerinin sayısı da neredeyse 2 katına çıktı. İsrail ayrıca Filistinlilerin köy ve kasabalarına girişleri engelleyerek ticareti ve sivil hareketliliği de büyük ölçüde sınırlandırdı.

C BÖLGESİ TECRİT ALTINDA

1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması ile A, B ve C olarak 3 bölgeye ayrılan ve A bölgesi tamamen Filistin yönetimine, B bölgesi Filistin ve İsrail’in ortak yönetimine, C bölgesi ise tamamen İsrail’in kontrolüne bırakılan yaklaşık 3 milyon nüfuslu Batı Şeria’da 560 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. El-Fetih’in kontrolündeki C Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık 375 bin Filistinli ise tecrit altında. Özellikle tarım topluluklarının su ve gıda ihtiyaçlarına erişimi engellenerek Filistinlileri yerlerinden etmek amaçlanıyor.

TEHDİT VE GÖÇE ZORLAMA

Bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin silahlanması önemli ölçüde artarken, yerleşimciler sosyal medyada da Filistinlileri mülklerine zarar vermekle ve öldürmekle tehdit ettikleri kampanyalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından önceki gün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 313’ü çocuk olmak üzere 828 kişiden oluşan en az 98 hanenin Yahudi yerleşimcilerinin şiddeti ve artan hareket kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildiği belirtildi.

AB VE ABD’DEN UYARI

Batı Şeria’daki yerleşimci terörüne Avrupa Birliği ve ABD de dikkat çekti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden salı günü yapılan açıklamada, “Batı Şeria’da artan yerleşimci terörü çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve Filistinli toplulukların evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır” denirken, İsrail’in Batı Şeria’daki sivilleri aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden koruma görevine de vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da dün gazetecilere verdiği demeçte, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti “inanılmaz derecede istikrarsızlaştırıcı” olarak nitelendirirken, İsrail’i yerleşimcileri dizginlemeye çağırdı. Miller, İsrail hükümetine “bunun kabul edilemez olduğunu, durdurulması gerektiğini” söylediklerini aktardı.

İSRAİLLİ VEKİLDEN ETNİK TEMİZLİK ÇAĞRISI

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, X hesabından yaptığı paylaşımla skandal sözlere imza attı. “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini” söyleyerek etnik temizlik çağrısında bulunan Atbaryan, “Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Canavarlardan nefret edin. İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze’nin tamamını yeryüzünden silmek” ifadelerini kullandı. Atbaryan, Batı Şeria’daki Filistinlileri de “Naziler” olarak tanımladı ve onlar için “ateş ve duman” diledi. İsrailli milletvekili, “İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır” dedi.