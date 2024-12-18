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Filistinliler'den ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava

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#Filistin#ABD#Dava
Filistinlilerden ABD Dışişleri Bakanlığına dava
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 12:04

ABD, İsrail'e yardım sağlayarak yasayı ihlal eden Dışişleri Bakanlığına dava açıldı. Dava, Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) platformunun desteğini alan Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalılar tarafından açıldığı bildirildi.

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Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalılar, Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) platformunun desteğiyle Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava açtı.

ABD merkezli DAWN tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilerek Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığının İsrail'e "istisna" tanıdığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in soykırım, sivilleri kasten öldürme, gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi suçlar da işlediğine dikkat çekildi.

DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar İsrail güvenlik güçlerinden hiçbir birime yaptırım uygulamadığını vurgulayarak "Bu dava, Dışişleri Bakanlığının İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

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ABD'de 1997'de kabul edilen Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı güvenlik güçlerine ABD yardımı yapılmasını yasaklıyor.

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#Filistin#ABD#Dava

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