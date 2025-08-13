Filistinliler yerine Hint işçiler geçmiş

Haberin Devamı

Hindistan hükümeti, iki yılda İsrail’e 20 binden fazla Hintli işçinin gönderildiğini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kirti Vardhan Singh, Kasım 2023 ile Temmuz 2025 arasında 6 bin inşaat işçisi ve 44 bakım sektörü çalışanının hükümetler arası anlaşma kapsamında İsrail’e gittiğini kaydetti. Buna ek olarak, 13 bin 400 kişi ise “özel yolları” tercih ederek çalışmaya gitti. İsrail’de özellikle inşaat sektörünün durma noktasına gelmesinin ardından İsrail İnşaatçılar Birliği, Kasım 2023’te hükümeti Hindistan’dan işçi alımı yapmaya çağırmıştı. Hindistan’da kazanacakları maaşın üç katına varan ücret vaadiyle İsrail’de işe alınan Hintli işçiler, çalışma izni iptal edilen Filistinli işçilerin yerini böylece doldurmuş oldu. Hindistan, Gazze’de devam eden savaşa rağmen İsrail ile stratejik ilişkilerini uzun süredir sürdürüyor.