Filistinliler işkenceyi anlattı

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İsrail hapishanelerinden geçen cumartesi serbest bırakılması gereken 641 Filistinli tutuklu, gecikmeli olarak da olsa özgürlüğüne kavuşurken, hayatını kaybeden 4 İsrailli rehinenin cenazesi de İsrailli yetkililere teslim edildi. Böylelikle ilk aşama boyunca bin 776 Filistinli tutuklu salıverilirken, 25’i sağ olmak üzere 33 İsrailli rehine de serbest bırakılmış oldu.

‘MEZARDAN ÇIKMIŞ GİBİYİZ’

Serbest bırakılan Filistinli tutukluların çok zayıf olduğu, bazılarının uzuvlarının kesildiği, bazılarının da yaralarının ciddiyeti nedeniyle ambulanslarla hastaneye taşındığı görüldü. Ramallah’ta serbest bırakılan Filistinli tutuklu Yahya Shrida, İsrail hapishanelerini mezarlık olarak niteleyerek, “Kendi mezarlarımızdan çıkarılmışız gibi hissediyorum” derken, Gazze Şehri’nde ailesiyle yeniden bir araya gelen Alaa el-Bayari ise, “Dayak yedik, yağmurda ve çıplak bıraktılar, üzerimize su fışkırttılar, bize elektrik verdiler” sözleriyle yaşadıkları vahşeti anlattı. Bir diğer eski tutuklu Gazzeli Eyad es-Suudi ise serbest bırakıldıktan sonra rahatladığını ancak cezaevlerindeki binlerce Filistinli için zulmün devam etmesinden dolayı sevincinin eksik kaldığını dile getirdi.

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97 KİŞİ MISIR’A GÖNDERİLDİ

Es Suudi, hapishanede ilk 90 gün boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde beklediklerini aktardı. Bu ayın başında serbest bırakılan bazı İsrailli rehinelerin kilo kaybı yaşadığı görülmüş, ABD Başkanı Donald Trump, rehinelerin zayıf ve bitkin göründüğünü belirterek Hamas´ı uyarmıştı. Ayrıca serbest bırakılan Filistinlilerin 97’sinin Mısır’a sürgün edildiği de aktarıldı.

ÇIPLAK BIRAKTILAR, ELEKTRİK VERDİLER

Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması dün sabah yapılan son takasın ardından sona yaklaştı. Dört İsrailli rehinenin cenazesi İsrailli yetkililere teslim edilirken geçen hafta serbest bırakılması gereken 641 Filistinli tutuklu da salıverildi. Özgürlüklerine kavuşan Filistinliler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceleri anlattı.