Filistinli zeytincilere İsrail zulmü: Batı Şeria’da en zor hasat

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Birleşmiş Milletler’den (BM) uzmanlar, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinli çiftçilerin “şimdiye kadarki en tehlikeli zeytin sezonu” ile karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu. Buna göre, silahlı Yahudi yerleşimciler ve İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilerin zeytin bahçelerine erişimini kısıtlıyor. Açıklamada ayrıca yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı, ekinlerini ateşe verdiği, koyunlarını çaldığı belirtildi.

10.6 MİLYON $’LIK ZARAR

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar, zeytin hasadının Filistin yaşamı ve kültürünün merkezinde olduğunu aktarıyor. Yetkililere göre, “zeytin hasadını kısıtlamak, meyve bahçelerini yok etmek ve su kaynaklarına erişimi yasaklamak” İsrail’in yasa dışı yerleşimlerini genişletme girişiminden başka bir şey değil. 2023 yılında, işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin ekili 24 bin dönüm arazi, İsrail’in kısıtlamaları yüzünden hasat edilemedi. Bu durum çiftçinin 1.200 ton zeytinyağı kaybı demek ve 10.6 milyon dolar zarara tekabül ediyor. Ekim ve kasım ayları arasında yapılan bu hasat yaklaşık 100 bin Filistinli ailenin geçim kaynağı. İsrail makamlarının çiftçilerin topraklarına erişimine izin vermediğini belirten yetkililer durumun kötüleşmesinden endişeli. BM, İsrail’e “zeytin hasadına müdahale etmeyin” çağrısında bulunuyor.

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İSRAİLLİlerDEN YARDIM

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen yılın eylül ve kasım ayları arasında bölgede 113 olay kaydetti. Buna göre İsrail tarafından bir yıl boyunca yaklaşık 10 bin zeytin ağacı tahrip edildi. 5 çocuk babası çiftçi İbrahim, “Önceden bütün aileler gülüş cümbüş birlikte zeytin toplardı. Bugün ise çok tehlikeli. Bir yıl içinde gelirimizin yüzde 60’ını kaybettik. Ne acıdır ki kendi arazimizde zeytin toplamak için İsrailli sivil toplum kuruluşu ‘İnsan Hakları için Hahamlar’ın yardımını kabul ettim” dedi.