Filistinli tutuklular işkenceyi anlattı

Eski tutuklu Muhammed el-Halil ise tutuldukları yeri ‘mezbahaya’ benzetirken “Dövüldük, aşağılandık. Çok acı çektik. Ama çok şükür artık her şey bitti” diye konuştu. Bir diğer isim Said Şubair ise “Güneşi parmaklıklar olmadan görmek tarif edilemez bir duygu. Ellerim kelepçelerden kurtuldu. Hürriyet paha biçilemez” ifadelerini kullandı. Özgürlüğüne kavuşan isimlerden fotomuhabiri Şadi Ebu Sido ise iki yıl boyunca aç kaldığını, bedenlerinin gece gündüz çıplak bir şekilde asıldığını, hakarete ve istismara uğradıklarını belirtirken kendilerine ‘Çocuklarınızı, ailenizi öldürdük’ denildiğini de aktardı. Önceki günkü takasta 250 tutuklu ile İsrail tarafından ‘herhangi bir suçlama olmaksızın’ tutulan yaklaşık 1700 Filistinli özgürlüğüne kavuşmuştu. Öte yandan Hamas dün akşam 4 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

GAZZE’NİN YÖNETİMİNDE 15 FİLİSTİNLİ OLACAK

MISIR Dışişleri Bakanı Bedir Abdelatty, Gazze Şeridi’ndeki Barış Planı kapsamında şehrin yönetimini üstlenecek 15 Filistinli teknokrattan oluşan geçici hükümetin belirlendiğini açıkladı. Barış Zirvesi’nin ardından konuşan Abdelatty, Gazze’nin idaresinden sorumlu olacak geçici hükümet üyelerinin belli olduğunu, ancak isimlerin henüz kamuoyuna açıklanmadığını bildirdi. Mısır Dışişleri Bakanı, söz konusu kişilerin İsrail tarafından incelendiğini belirterek, “Bu 15 kişilik teknokrat ekip Gazze’nin yönetimini üstlenecek. Ancak güvenlik incelemeleri tamamlanmadan isimlerin duyurulması uygun görülmedi” dedi.

‘GEÇİŞ SÜRECİNDE HAMAS YOK’

Bakan Abdelatty, savaş sonrası dönemde Gazze’nin yeniden yapılandırılmasında önemli rol üstlenecek “Barış Kurulu” yapılanmasına da değindi. Abdelatty, kurulun ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönetilmesinin öngörüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Gazze halkının günlük yaşamını kolaylaştırmak için bu geçici hükümeti görevlendirmemiz gerekiyor. Barış Kurulu ise mali destek sağlayarak Gazze’nin yeniden inşası için gelecek fon akışını denetlemeli.” Mısır Dışişleri Bakanı, ateşkesin Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak, örgütün geçiş sürecinde yer almayacağını vurguladı.