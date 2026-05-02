Filistinli temsilci poz vermeyi reddetti: ‘Biz acı çekiyoruz bu adamla tokalaşmam’

Haberin Devamı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın yıllık olağan kongresinde İsrail-Filistin gerilimi yaşandı. FIFA Kongresi’nde Gianni Infantino’nun Filistinli ve İsrailli temsilcileri tokalaştırma girişimi, Filistin tarafının reddiyle sahnede krize dönüştü.

SAHNEDE TARTIŞTILAR

Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman’ı sahneye davet ederek bir “barış pozu” vermelerini istedi. Ancak Rajoub, Suliman ile aynı karede yer almayı ve tokalaşmayı reddetti. Infantino’nun ısrarına rağmen Rajoub’un geri adım atmamasıyla FIFA Başkanı ve Filistinli temsilci arasında birkaç dakika süren hararetli bir diyalog yaşandı. Infantino ve Rajoub arasındaki diyalog sürerken İsrailli temsilci Suliman sahnede beklemeye devam etti. Rajoub sonunda sahneyi terk ederken, yerine döndüğünde salonda alkış sesleri duyuldu.

Haberin Devamı

‘BİZ ACI ÇEKİYORUZ’

Rajoub, kongre sonrasında yaptığı açıklamada, “Benim için spor bir davranış kuralları bütünüdür. Karşı taraf bir suçluyu temsil ediyorsa, onunla nasıl tokalaşabilirim?” dedi. Rajoub ayrıca İsrail’in işgal altındaki bölgelerde futbol organizasyonu yürütmesine FIFA’nın müdahale etmemesini eleştirdi. Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Rajoub’un tokalaşmayı reddederken ne söylediği sorulduğunda, “İsraillilerin faşizmini ve soykırımını aklamak için getirdikleri biriyle tokalaşamam. Biz acı çekiyoruz” dediğini aktardı.

SEÇİM ÇALIŞMASI MIYDI

The Guardian gazetesine göre Infantino’nun bu girişimi, başkanlığa yeniden adaylığını açıklamadan önce sembolik bir mesaj vermeyi amaçlıyordu. Nitekim olaydan kısa süre sonra Infantino, 2027’de yapılacak seçimlerde yeniden FIFA Başkanlığına aday olacağını duyurarak destek istedi.