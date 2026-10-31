Filistinli partiler Netanyahu gitsin istiyor... Ortak Liste’den muhalefete ‘Desteğe hazırız’ mesajı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İSRAİL’de 27 Ekim seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, sandığa akın eden Filistinli seçmenleri “seçimi çalmakla” suçlayarak sonuçları gayrimeşru göstermeye çalışırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un başını çektiği muhalefet cephesinde ise Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle hükümet kurulması tartışılmaya başladı. 120 sandalyeli Knesset’te 11 milletvekiline ulaşan Hadaş, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste’nin İbranice kampanya direktörü Mauricio Lapchik, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “olası bir hükümeti dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını” belirtti.

Gözden Kaçmasın Kola girme müdafaası Haberi görüntüle

‘DESTEĞE HAZIRIZ’

Lapchik, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Arap partileriyle hükümet kurmanın “yasak” olduğunu savunan Netanyahu’nun “yeniden iktidara gelmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını” belirtti. “Netanyahu’nun hükümet kurmasını önleyecek her adımı desteklemeye hazırız” diyen Lapchik, Netanyahu’nun Likud partisi, ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşan bloktan kendileriyle iletişime geçen olmadığını ifade etti. Lapchik, Eisenkot liderliğindeki muhalefet cephesi ile ise “henüz resmi bir temas kurulmadığını” kaydetti.

Haberin Devamı

Mauricio Lapchik

‘TALEPLERİMİZ VAR’

Lapchik, olası bir azınlık hükümetine dışarıdan destek vermek için koşullarını da sıraladı. Önceliklerinin yaklaşık bin Filistinli’nin hayatını kaybetmesine neden olan, Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki organize suç kriziyle mücadele edilmesi olduğunu belirten Lapchik, Filistinlilerin evlerinin yıkımlarının durdurulması ve Filistinli Araplara daha fazla destek sağlanması olduğunu kaydetti.Lapchik, “Bunlar aslında talep etmek zorunda bile kalmamamız gereken haklar. Her vatandaşın güvenlik ve onur içinde yaşama, Yahudi vatandaşlarla aynı muameleyi görme hakkı var” ifadelerini kullandı. Filistinli Arapları temsil eden ikinci cephe olan Mansur Abbas liderliğindeki sekiz sandalyeli Ra’am partisi ile ilişkilere de değinen Lapchik, “Farklı yaklaşımlarımız var. Ancak üzerinde anlaşabildiğimiz nokta, her iki partinin de alternatif bir hükümeti desteklemeye hazır olması. Biz bu hükümeti değiştirmek isteyen blokun bir parçasıyız” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kayıp Alman kız bulundu... Güvenlik olmadan Likya Yolu açılmasın Haberi görüntüle

‘ÇÖZÜM ORTAKLIKTA’

Direktör Lapchik, Filistinli Arapları dışlayan siyasetten vazgeçilmesi çağrısı da yaptı. “Muhalefetin Netanyahu’yu yenmesinin tek yolu, gerçek ve eşit bir Yahudi-Arap ortaklığı kurmak” diyen Lapchik, Netanyahu’nun yanı sıra aşırı sağcı Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in de iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Meclis’te alternatif bir hükümet için çoğunluk bulunduğunu belirten Lapchik, “Artık top muhalefetin sahasında ve ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Ya bu Arapları dışlayan üstünlük anlayışını kabullenmeye devam edecekler ya da gerçek bir demokrasi kuracak cesareti gösterecekler” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İsrail meclisi Knesset’e 11 vekil sokmayı başaran Ortak Liste ittifakı, Netanyahu muhalifi cepheye destek vermeye yeşil ışık yaktı.

FİLİSTİNLİ SEÇMENİN İKİ ROTASI VAR

İSRAİL nüfusunun yaklaşık yüzde 21’ini oluşturan Filistinli Araplar, 120 sandalyeli Knesset’te iki ayrı cephede temsil ediliyor. 2015’te seçim barajının yüzde 3.25’e yükseltilmesi üzerine kurulan Ortak Liste, bugün Hadaş, Taal ve Balad’dan oluşuyor. Komünist kökenli Hadaş partisi, Arap-Yahudi ortak siyasetini savunuyor. Ahmed Tibi liderliğindeki seküler Taal, eşit yurttaşlık ve Filistin meselesini öne çıkarırken, Arap milliyetçisi Balad ise, İsrail’in “bütün vatandaşlarının devleti” olmasını istiyor. Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am ise 1996 seçimleri öncesinde kuruldu. Muhafazakâr kökeniyle bilinen parti, Arap toplumunun güvenlik, konut, altyapı ve bütçe taleplerine öncelik veriyor. Ra’am, 2021’de Ortak Liste’den ayrılıp Naftali Bennett ve Yair Lapid öncülüğünde oluşturulan koalisyonu desteklemiş ve ülke tarihinde hükümet koalisyonuna katılan ilk bağımsız Arap partisi olmuştu.

Haberin Devamı

Ortak Liste halihazırda hükümete dışarıdan desteğe açıkken, Ra’am ise doğrudan koalisyon ortaklığını da savunuyor.