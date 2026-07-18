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Filistinli mahkumlara akılalmaz ceza: İsrail’de yeni gardiyan ‘timsahlar’

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#İsrail#Filistin#Gazze
Filistinli mahkumlara akılalmaz ceza: İsrail’de yeni gardiyan ‘timsahlar’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

İsrail, cezaevlerinde esir tuttuğu 9 bini aşkın Filistinli mahkûmu insanlık dışı bir yöntemle cezalandırmaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre Nil timsahlarının, cezaevlerinin etrafına kurulacak hendeklere yerleştirilmesinin önü açıldı.

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Filistinli mahkûmlara yönelik işkence ve cinsel saldırı olayları nedeniyle daha önce defalarca kez uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına konu olan İsrail, cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Çevre Koruma Bakanı Idit Silman’ın imzasıyla, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in “Filistinli mahkûmların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma” planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı.

BAKAN İMZALADI

İsrail merkezli Kanal 7’nin haberine göre Bakan Silman, önceki gün “dünyanın en büyük ikinci sürüngeni” olarak nitelendirilen Nil timsahını “koruma altındaki yabani hayvan” statüsünden çıkararak “bakımı yapılan yabani hayvan” kategorisine alan kararnameyi imzaladı. Düzenleme ile birlikte, İsrail Cezaevi Servisi de dahil olmak üzere kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurabilmesinin önü açıldı. Haberde, İsrailli yetkililerin “hendeklerin güvenlik maliyetlerini düşüreceğine ve cezaevi güvenliğini artıracağına inandığı” belirtildi. Öte yandan genç bir timsahın yaklaşık 8 bin dolara, yetişkin bir timsahın ise 20 bin dolara mal olabildiği kaydedildi.

Filistinli mahkumlara akılalmaz ceza: İsrail’de yeni gardiyan ‘timsahlar’

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PLAN YENİ DEĞİL

Filistinlilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Ben Gvir, “timsahlı hendek” önerisini ilk kez geçen yıl Cezaevi Servisi Komiseri Kobi Yaakobi ile yaptığı görüşmede gündeme getirmişti. Plan, ilk aşamada Doğa ve Parklar Kurumu’nun itirazıyla karşılaştı. Kurum, timsahların yalnızca eğitim ve bilimsel araştırma amacıyla bulundurulabileceğini savunsa da plana ilişkin hazırlıklar sürdü.

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O dönemde, Ben Gvir’in timsahları ilk etapta ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne getirmeyi hedeflediği iddia edildi. Ancak Silman’ın imzasına rağmen, planın uygulama safhasına geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Filistinli mahkumlara akılalmaz ceza: İsrail’de yeni gardiyan ‘timsahlar’

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EN AZ 9 BİN KİŞİ ESİR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, Filistinli mahkûmların maruz kaldığı koşullar daha da ağırlaşmış durumda. Verilere göre, cezaevlerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600’ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 “idari tutuklu” bulunuyor. İsrail İnsan Hakları için Doktorlar örgütü de Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında gözaltında bulunan 105 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Uzmanlar, Ben Gvir’in planının hayata geçirilmesinin “cezaevi politikalarını daha da sertleştireceği” konusunda uyarıyor.

Filistinli mahkumlara akılalmaz ceza: İsrail’de yeni gardiyan ‘timsahlar’

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Bilgi notu: İsrail’de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden de sorumlu olan Ben Gvir’in “timsahlı hendek” fikrinde ABD’nin Florida eyaletindeki Everglades Parkı içerisinde yer alan ve Alligator Alcatraz (Timsah Alcatraz) olarak bilinen göçmen gözaltı merkezinden esinlendiği tahmin ediliyor. Etrafı timsahlarla çevrili olduğu için kaçışın imkânsız olduğu düşünülen merkez, eleştirilerin ardından geçen ay kapatılmıştı.

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#İsrail#Filistin#Gazze

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