Filistinli gençlerin isyanı: Çocuklara niye füze atıyorsunuz, artık çok sıkıldım

Sadece bölge değil, dünya barışının önündeki en büyük engellerden biri olan İsrail-Filistin çatışması hız kesmeden sürüyor. Yükselen tansiyon sonucu sıcak çatışmaya dönen olaylar, dün sekizinci güne girdi. İsrail’in Hamas’ı hedef alarak Filistinli sivillere yönelik saldırıları ise devam ediyor.

ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 10 Mayıs’tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 212’ye yükseldi. Bu kişilerin 61’ini çocuk, 36’sını kadınlar oluşturuyor. Yaralı sayısı 1400’e yükselirken, saldırılar nedeniyle 97 bina tamamen yıkılırken, 4 bin 976 konut hasar gördü. Altyapının ciddi zarar gördüğü Gazze’de su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri toplam 14 milyon dolarlık hasar aldı. Gazze Şeridi’nde toplam maddi zarar 180 milyon dolara dayandı.



OLAN SİVİLLERE OLUYOR

Bölgedeki olaylar ‘Filistin meselesi’ olarak nitelendirilip Filistin halkını kriminalize etse de büyük resimde, yaşanan sivil kayıplar ve savaş koşullarında büyüyen masum çocuklar göze çarpıyor. Filistinli iki çocuk da çektikleri videolarla sosyal medyayı salladı. İşte çatışmanın ortasında yaşam mücadelesi veren ve gelecek hayalleri kuran o çocuklardan Abdurrahman ve Nadine’nin hikâyesi...

RAP ŞARKISIYLA TEPKİ

13 yaşındaki Abdurrahman Eş-Şanti, bölgede yaşanan acıyı, “Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan” ifadelerine yer verdiği İngilizce bir rap şarkısına aktardı. Twitter’dan yayınladığı video klipte de boynuna taktığı ve Filistin kültürünün bir parçası olan kefiyesiyle rap yapıyor. Filistinli küçük çocuğun arkasındaki manzarada, İsrail saldırılarında yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını ve kaybettikleri eşyaları arayan Filistinliler görünüyor. Abdurrahman, sosyal medyada paylaştığı mesajında, geçen haftanın Gazze için çok zor geçtiğini ve tüm dünyanın Filistin’de yaşananları bilmesini istediğini belirtiyor.



‘CANIMIZ İÇİN DUA EDERKEN’

Abdurrahman, Gazze’de yaşanan acıları parçasında şu sözlerle ifade ediyor: “Tamamı acılarla dolu sınırlar içinde yaşıyoruz. Acıyı görmek istiyorsan insanların yüzlerine bak. Sahip olduğunuz tek evden de kovulduğunuzu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ederken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyor. Kız kardeşime bakıyorum. O bunu, eşit şekilde muamele görmediği ve doğduğu yer yüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi hak ediyor mu?”

‘ARTIK BAŞ EDEMİYORUM’

Gazze’de İsrail’in saldırılarında yerle bir olan binaların önünde Middle East Eye’a konuşan 10 yaşındaki Nadide Abdüllatif’in videosu da çatışmaların sembollerinden. Nadine, “Artık çok sıkıldım. (Enkazı göstererek) Ben artık bununla baş edemiyorum. Doktor olup halkıma yardım etmek isterdim ama ben sadece bir çocuğum, daha 10 yaşındayım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çocukların üzerine neden füze atıyorsunuz? Bu haksızlık” diyerek gözyaşları içinde duygularını dile getirdi.

TRT World’e konuşan Filistinli dilsiz çocuklar ise işaret diliyle “Ben Filistinli bir çocuğum. Dünyanın savaşı durdurmasını istiyorum. Mutlu olmak istiyorum ve savaşın barışçıl bir şekilde sonlanmasını istiyorum” dedi.

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