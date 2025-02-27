Filistinli esirler, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı

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İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüs, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin eşliğinde Ramallah kentindeki Kültür Sarayı'na ulaştı.

Esirleri taşıyan otobüs burada onları bekleyen aileleri ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Alanda toplanan kalabalık tekbirler getirdi.



Filistinli esirler otobüsten inerek yakınlarıyla kucaklaşırken, aile ve yakınlarıyla buluştukları alanda duygusal anlar yaşandı.

Bitkin oldukları görülen esirlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganim, esirlerin karşılanması sırasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinli esirleri "ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler içeren kıyafetler giydirerek serbest bıraktığını ancak onlara alternatif kıyafetler verildiğini" söyledi.

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Ganim, esirlerin kendilerine cilt hastalıklarına yakalandıklarını söylediklerini ve bazılarının sağlık kontrolünden geçmek istediklerini aktardı.

