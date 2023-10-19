×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: Ey dünya neredesin

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 14:14

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önünde yaptığı açıklamada, "Bu çocukların suçu ne? İşgalin bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" dedi.

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Bombalanan eve ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.

Gözden Kaçmasınİsrail polis şefi böyle tehdit etti: Onları Gazzeye giden otobüslere bindireceğimİsrail polis şefi böyle tehdit etti: 'Onları Gazze'ye giden otobüslere bindireceğim'Haberi görüntüle

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı.

Al-Akkad, “Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İşgalin bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Al-Akkad, sesi duygudan boğularak "Bu bir katliam. Dünya görsün, bunlar sadece çocuk." dedi.

Gözden KaçmasınNetanyahuya soğuk duş... İsrailde tepkiler dinmiyor: Yargı günü yaklaşıyorNetanyahu'ya soğuk duş... İsrail'de tepkiler dinmiyor: Yargı günü yaklaşıyorHaberi görüntüle

Associated Press haber ajansına göre doktorlar ve bölge sakinleri ayrıca çocukların saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail'in güneyindeki bölgeyi yöneten grup Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'ye yıkıcı bir hava harekâtı başlatan İsrail ordusundan henüz herhangi bir yorum gelmedi.

Şu ana kadar İsrail'de en az 1.400, Gazze'de ise 1.030'u çocuk olmak üzere yaklaşık 3.500 kişi öldürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Dünya

BAKMADAN GEÇME!