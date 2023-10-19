Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: Ey dünya neredesin

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Bombalanan eve ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı.

Al-Akkad, “Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İşgalin bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz” ifadelerini kullandı.

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Al-Akkad, sesi duygudan boğularak "Bu bir katliam. Dünya görsün, bunlar sadece çocuk." dedi.

Associated Press haber ajansına göre doktorlar ve bölge sakinleri ayrıca çocukların saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail'in güneyindeki bölgeyi yöneten grup Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'ye yıkıcı bir hava harekâtı başlatan İsrail ordusundan henüz herhangi bir yorum gelmedi.

Şu ana kadar İsrail'de en az 1.400, Gazze'de ise 1.030'u çocuk olmak üzere yaklaşık 3.500 kişi öldürüldü.