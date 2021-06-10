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Dünya
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Filistinli çocuklara bin oyun sandığı

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Filistinli çocuklara bin oyun sandığı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğince Filistinli çocuklara içinde 31 materyal ve 52 ürünün bulunduğu bin adet “Benim Oyun Sandığım” seti gönderildi.

Ankara’da düzenlenen törenle yola çıkan sandıklar, Filistinli çocukların eğitimine katkı sağlayacak. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin’de yakınlarını kaybedenlere taziyelerini ileterek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmak ve özellikle çocuklar konusunda duyarlı olmak durumundayız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’deki çocuklarımıza oyun sandıkları gönderiyoruz ve onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın. Aklımızla, yüreğimizle onların yanındayız. Benim Oyun Sandığım seti, sahada da deneme imkanı bulduğumuz çok pratik bir sandık. İçinde 31 ayrı materyal ve 52 farklı ürün var. Tamamı burada yapıldı. 1000 adet hazırlandı bu sandıklardan, içine Türk ve Filistin bayrağı, Türkçe ve Arapça mesajlar yerleştirildi.”

Filistinli çocuklara bin oyun sandığı

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