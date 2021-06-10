Filistinli çocuklara bin oyun sandığı

Ankara’da düzenlenen törenle yola çıkan sandıklar, Filistinli çocukların eğitimine katkı sağlayacak. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin’de yakınlarını kaybedenlere taziyelerini ileterek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmak ve özellikle çocuklar konusunda duyarlı olmak durumundayız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’deki çocuklarımıza oyun sandıkları gönderiyoruz ve onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın. Aklımızla, yüreğimizle onların yanındayız. Benim Oyun Sandığım seti, sahada da deneme imkanı bulduğumuz çok pratik bir sandık. İçinde 31 ayrı materyal ve 52 farklı ürün var. Tamamı burada yapıldı. 1000 adet hazırlandı bu sandıklardan, içine Türk ve Filistin bayrağı, Türkçe ve Arapça mesajlar yerleştirildi.”

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