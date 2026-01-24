Filistinli çocuklar İsrail’e yenilmedi

Haberin Devamı

UEFA tarafından CNN’e gönderilen açıklamaya göre Ceferin, Aida Mülteci Kampı’nda bulunan sahayı yıkımdan korumak için İsrail Futbol Federasyonu (IFA) Başkanı Moshe Zuares ile temasa geçti. İsrail Futbol Federasyonu’ndan bir yetkili ise, Ceferin’in Zuarez’dan ilgili makamlarla görüşmesini ve yıkım kararının askıya alınmasını talep etmesini istediğini aktardı. Yetkili, kararın “geçici olarak” askıya alındığını belirtti. Ayrım Duvarı’na yakınlığı nedeniyle çevredeki sosyal alanlardan izole olan Aida Mülteci Kampı’na “çocukların eğlenebilmesi için” 2021 yılında oyun parkı ve futbol sahası inşa edilmişti.