Filistinli çocuklar İsrail’e yenilmedi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

İSRAİL’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde “gerekli izinler alınmadan inşa edildiğini” savunarak 31 Aralık’ta yıkım kararı aldığı ve 250’den fazla çocuğun kullandığı futbol sahası, FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İsviçreli yetkililerin müdahalesiyle yıkılmaktan kurtarıldı.

 UEFA tarafından CNN’e gönderilen açıklamaya göre Ceferin, Aida Mülteci Kampı’nda bulunan sahayı yıkımdan korumak için İsrail Futbol Federasyonu (IFA) Başkanı Moshe Zuares ile temasa geçti. İsrail Futbol Federasyonu’ndan bir yetkili ise, Ceferin’in Zuarez’dan ilgili makamlarla görüşmesini ve yıkım kararının askıya alınmasını talep etmesini istediğini aktardı. Yetkili, kararın “geçici olarak” askıya alındığını belirtti. Ayrım Duvarı’na yakınlığı nedeniyle çevredeki sosyal alanlardan izole olan Aida Mülteci Kampı’na “çocukların eğlenebilmesi için” 2021 yılında oyun parkı ve futbol sahası inşa edilmişti.

