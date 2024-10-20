Filistinli çocuğa Dron’la infaz

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El Cezire’nin haberine göre Gazze’nin merkezindeki el-Nafak Caddesi’nde silahsız Filistinli bir çocuk İsrailli bir insansız hava aracı tarafından vurularak öldürüldü. İsrail güçlerinin, çocuğun yardımına koşan diğer sivillere de bomba attığı saniye saniye görüntülendi.

BM RAPORTÖRÜ TEPKİLİ

Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, son infazın İsrail’in yaygın cinayetlerinin bir parçası olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan BM yetkilisi, “Bu sahneleri kavramak zor olsa da, Filistinli sivillerin -çoğunlukla çocukların- yargısız infazlarının kesinlikle münferit olaylar olmadığını anlamak önemlidir” ifadelerini kullandı.

İŞTE SAVAŞ SUÇU

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Görüntüleri paylaşanlar arasında Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis de vardı. Yunan siyasetçi, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda “Bir çocuk, İsrailli bir asker tarafından öldürüldü, sonra da yardım etmeye çalışan yoldan geçenler bombalandı. İşte savaş suçu böyle bir şey. Artık hiç kimse hesap günü geldiğinde olan bitenleri inkâr edemez. Hiç kimse!” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail ordusunun dün gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasını bombalaması sonucu en az 80 Filistinli hayatını kaybetti.