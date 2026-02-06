Filistinli binlerce çocuk tahliye edilmeyi bekliyor

Haberin Devamı

Gazze’den çıkarılan yaralı çocuklar, binlerce Gazzeli çocuk gibi yaşadıkları bombardımanın izlerini bedenlerinde taşırken, Refah’tan geçen her vaka İsrail saldırılarının siviller ve özellikle çocuklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını ve Gazze’deki insani felaketin boyutunu gösteriyor.

Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen birkaç çocuktan biri de 12 yaşındaki Maha Raafat Şuayb. İsrail saldırılarında tek bacağını kaybeden Maha, protez bacak takılması için Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirildi.

İsrail’in Gazze'deki soykırımında uzuvlarını kaybeden Filistinli çocuklardan biri olan Maha, Mısır'da protez bacağı takıldıktan sonra koltuk değnekleri olmadan yürümeyi hayal ediyor.

Saldırılarda yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Filistinli küçük Maha, “Kulağımı tedavi ettiler. Geriye fizik tedavi ve protez bacak takılması kaldı.” dedi.

Haberin Devamı

SALDIRILARDA BİNLERCE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında binlerce çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını ve uzuvlarını kaybettiğini hatırlatan Maha’nın durumu, “saldırı mağduru" kuşağın yaşadığı ağır travmayı gözler önüne seriyor.

Gözden Kaçmasın Umman'dan İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin duyuru Haberi görüntüle

Maha’nın yanında bulunan babası Raafat Şuayb, kızının tedavisinin sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gazze’de kalan ailesinin ve Filistinlilerin yaşadığı ağır insani koşullara da dikkati çekti.

'DÜNYA SESSİZ KALDI'

Şuayb, Gazze’de halkın sürekli yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşadığını, buna rağmen dünyanın büyük ölçüde sessiz kaldığını söyledi.

Gözden Kaçmasın ABD-İran görüşmeleri başarısız olursa sürpriz saldırı kapıda Haberi görüntüle

Refah'tan Mısır'a getirilen bir başka Filistinli çocuk da 10 yaşındaki Mahmud Velid el-Berdavil. Mahmud, İsrail saldırılarında bacağından ağır yaralanmış ve ameliyat olmayı bekliyor.

Haberin Devamı

4 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA

Maha ve Mahmud, şanslı zira İsrail'in 2 Şubat'tan bu yana yurt dışında tedavisi için tahliye edilmesine izin verilen az sayıda çocuktan biri.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Gazze'de 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500'den fazla Filistinli yurt dışında tedavi olmak için sıra bekliyor.

İsrail'in kısıtlı sayıda hastanın Refah üzerinden yurt dışına çıkışına izin vermesi nedeniyle durumu kritik olan hastaların endişeli bekleyişi sürüyor.

İSRAİL YASAKLI SİLAHLAR KULLANDI

Çocukların yanı sıra az sayıda da durumu bazı yetişkin hastaların da 2 Şubat'tan bu yana Refah üzerinden Mısır'a tahliyesine izin verildi.

Haberin Devamı

Gazze’den Mısır’a sevk edilen yaralılardan Filistinli Muhammed Hicazi de İsrail’in uluslararası hukukta yasaklanan silahlar kullandığını vurguladı.

Hicazi, “Gazze’de ‘savaş cerrahları’ var. Normal şartlarda uzuvları kurtarmaya çalışırlar. Ancak saldırıların yoğunluğu ve imkansızlıklar nedeniyle çoğu zaman en hızlı yol amputasyon oluyor.” ifadelerini kullandı.

Hicazi, Filistinlilerin geçişler sırasında ciddi zorluklarla karşılaştığını, Gazze’den Mısır’a ulaşmanın son derece meşakkatli bir süreç olduğunu ifade ederek, "Yaralılar, İsrail güçlerinin uyguladığı yoğun arama ve sorgulamalar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor." dedi.