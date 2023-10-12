Filistinli anne çaresizliği anlattı: Gazze’de kapana kısıldık

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ABD vatandaşı Filistinli Haneen Okal, 8 ve 2 yaşlarındaki oğulları ve 2 ay önce dünyaya gelen bebeğiyle mahsur kaldığı Gazze Şeridi’nden Amerikan CNN’e konuştu. ABD büyükelçiliğinin bölgeden ayrılmalarına yardım etmediğini söyleyen Okal, “Gidecek hiçbir yerimiz yok. Her yer bombalanıyor” dedi. 31 yaşındaki üç çocuk annesi, Amerikan büyükelçiliğine ulaşmayı defalarca denediğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını anlattı:

ÇOCUKLAR ŞOK GEÇİRDİ ÇOK KORKUYORLAR

“Refah (Mısır sınırı) ve Erez’de (İsrail sınırı) ne olduğunu bilmiyoruz. Hâlâ ABD’den yardım bekliyoruz, terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyoruz. 24 saat boyunca bombardıman hiç kesilmedi. Çocuklarım çok korkuyor. Sürekli onları sakinleştirmek ve açıklama yapmak zorundayım. Onları başka şeylerle meşgul etmeye çalışıyorum. Gazze’den Refah kapısını kullanarak çıkmaya çalıştık. Oğlum yol boyunca şehrin yıkımına şahit oldu, en sevdiği yerlerin yerle bir edildiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçirdi.”

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KAÇIN DEDİKLERİ HER YERİ BOMBALIYORLAR

Röportaj sırasında sunucu Jake Tapper, Okal’a İsrail ordusunun açıklamalarını hatırlattı. Daha önce CNN’e konuşan İsrail ordu sözcüsü, Gazzeli sivillerin “kuzeye, kıyı bölgelerine ve Hamas’ın bulunmadığı herhangi bir yere gidebileceklerini” söylemişti. Sunucunun “Bu yönlendirme gerçekçi mi” diye sorduğu Okal, “Hayır. Her yeri denedik. ‘Kıyıya kaçın’ diyorlar, ertesi gün kıyıyı bombalıyorlar. ‘Kuzeye gidin’ diyorlar, ertesi gün kuzey bölgeleri bombalıyorlar. Her yer bombardıman altında. Gazze’de güvenli hiçbir yer yok. Burada Hamas’a yakın olmayan yer yok. Ayrıca Hamas ile ilgisiz yerleri de bombalıyorlar” yanıtını verdi. Sunucu Topper, röportajı Beyaz Saray yetkililerinin de izleyeceğine inandığını belirterek Okal ve çocuklarını kurtarmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

AİLESİNİ ZİYARETE GELMİŞTİ

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Okal, Gazze’ye ağustos ayında ailesini ziyaret için gitti. Acil bir tıbbi durum yüzünden 3’üncü çocuğunu burada dünyaya getirdi. Eşi Abdullah işleri dolayısıyla çocuklarıyla Okal’ı Gazze’de bırakıp New Jersey’ye döndü. Okal ise dünyaya yeni gelen bebeğine Amerikan pasaportu çıkartmak için beklemek zorunda kalınca bombardımana yakalandı.





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5 DAKİKADA 3 PATLAMA

Yaklaşık 5 dakika süren bağlantı boyunca Okal’ın konuşması 3 ayrı patlama sesiyle bölündü. CNN sunucusu Jake Tapper’ın kendisine patlamaları sorması üzerine Okal, “Her yerden bombalıyorlar; güneyden kuzeye. Şehir merkezini de bombalıyorlar. Bombardıman sürekli devam ediyor” yanıtını verdi.

BREZİLYALILARIN TAHLİYE SEVİNCİ









Brezilya, İsrail’deki vatandaşlarının ilk tahliyesini gerçekleştirdi. Rio de Janerio’daki Galeao Hava Üssü’ne inen Brezilyalılar yakınları tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Devlet Başkanı Lula da Silva sosyal medya paylaşımında, Brezilyalıların tahliyesini “Ülkesine geri dönenlerin yer aldığı ilk uçuş bugün Brezilya topraklarına ulaştı. Tekrar hoş geldiniz” sözleriyle duyurdu. Lula, İsrail’e pazar gününe kadar 5 uçağın daha gönderileceğini söyledi. Bir diğer Güney Amerika ülkesi Arjantin de vatandaşlarının tahliyesi için İsrail’e uçak gönderdi.

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SHANI’NİN ANNESİ YARDIM İSTEDİ: KIZIM HÂLÂ HAYATTA

Ofakim şehrinde açık havada düzenlenen elektro-müzik festivaline katılmak için İsrail’e giden Alman vatandaşı Shani Louk, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı gün Hamas’a ait bir kamyonetin arkasında yatarken görülmüştü. Shani’nin hayatta olup olmadığı bilinmiyordu.





‘DURUMU ÇOK KRİTİK’

Ailesi yüzü görünmeyen kadını bacağındaki dövmeden teşhis etti. Anne Ricardo Louk cumartesi günü sosyal medyadan yayınladığı bir video ile yardım istedi. Önceki gün yeni bir açıklama daha yapan anne, kızının hayatta olduğuna dair yeni bilgiler aldığını duyurdu. Alman televizyonuna konuşan Louk, kızının ciddi bir kafa travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu iddia etti. “Artık Shani’nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz” diyen anne bilgiyi Filistinli kaynaklardan aldığını belirtti ve Alman hükümetine “Her dakika kritik. Shani’yi Gazze Şeridi’nden çıkarmalısınız” dedi.

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BERLİN ALARMA GEÇTİ

Shani’nin kullandığı kredi kartının pazar günü Gazze Şeridi’ndeki bir mağazada kullanılması hayatta olduğu iddialarını güçlendirirken, Alman savcılar hafta sonu düzenlenen kanlı saldırıların ardından Alman vatandaşlarının kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphesiyle Hamas hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Şansölye Olaf Scholz, Berlin’in rehineler arasındaki Alman vatandaşlarının akıbetini öğrenmek için devreye girdiğini söyledi.