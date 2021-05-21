Ters kelepçe yapılırken bile gülümsedi. Dünya onu bu görüntülerle tanıdı. Filistinli aktivist Meryem Afifi, CNN TÜRK'e konuştu.

Afifi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşadıklarını anlattı. 16 yaşındaki bir protestocuya yardımcı olmaya çalışırken İsrail güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldığını söyledi

Afifi, Filistinlilerin sosyal medya üzerinden sesini duyurabildiğini belirtti

Filistinli aktiviste göre, İsrail, Şeyh Cerrah'ta geri adım atacak.

"Dünya bizi görmeye başladı. Hikayelerimizi dinlemeye başladı. Şeyh Cerrah sakinlerinin evlerinden edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama şunu da belirteyim. Bunu başarsak, kazansak da işgal sürüyor olacak. Hem Kudüs'te hem Filistin'de. Bu yüzden işgale, kolonileşmeye ve zulme karşı mücadeleyi sürdürmeliyiz."

Afifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la da telefonda görüştü. Emine Erdoğan görüşmede Afifi'ye "Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz" dedi. Meryem Afifi, uluslararası kamuoyuna "Sesimizi duyurun" mesajını verdi.

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