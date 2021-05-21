Filistinli aktivist Meryem Afifi CNN TÜRK'e konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şeyh Cerrah mahallesindeki gösterilerde İsrail polisine direnen ve dünyaca ünlenen Meryem Afifi'yle telefonda görüşmüştü. Gözaltındaki gülümsemesiyle ünlenen Meryem Afifi, CNN TÜRK'e konuştu. Filistinli aktivist devam eden gerilimle ilgili "Bu Filistin ya da İslam meselesi değil, insan hakları meselesidir. İşgalin 2021'de sürmesi insanlık utancıdır." dedi.
Ters kelepçe yapılırken bile gülümsedi. Dünya onu bu görüntülerle tanıdı. Filistinli aktivist Meryem Afifi, CNN TÜRK'e konuştu.
Afifi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşadıklarını anlattı. 16 yaşındaki bir protestocuya yardımcı olmaya çalışırken İsrail güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldığını söyledi
Afifi, Filistinlilerin sosyal medya üzerinden sesini duyurabildiğini belirtti
Filistinli aktiviste göre, İsrail, Şeyh Cerrah'ta geri adım atacak.
"Dünya bizi görmeye başladı. Hikayelerimizi dinlemeye başladı. Şeyh Cerrah sakinlerinin evlerinden edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama şunu da belirteyim. Bunu başarsak, kazansak da işgal sürüyor olacak. Hem Kudüs'te hem Filistin'de. Bu yüzden işgale, kolonileşmeye ve zulme karşı mücadeleyi sürdürmeliyiz."
Afifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la da telefonda görüştü. Emine Erdoğan görüşmede Afifi'ye "Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz" dedi. Meryem Afifi, uluslararası kamuoyuna "Sesimizi duyurun" mesajını verdi.
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