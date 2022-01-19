Filistinli aile kış ortasında evsiz kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandıYoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandı#Trafik
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
DSÖden yeni varyant uyarısı geldi İşte en riskli grup...DSÖ'den yeni varyant uyarısı geldi! İşte en riskli grup...#DSÖ
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Dev satış dün ses getirmişti Rakip şirketin hisseleri son 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadıDev satış dün ses getirmişti! Rakip şirketin hisseleri son 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadı#Activision Blizzard
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklamasıAkkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması#Akkuyu Nükleer A.Ş.
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERDünya Haberleri

Filistinli aile kış ortasında evsiz kaldı

#İsrail#Filistin#Yıkım
Filistinli aile kış ortasında evsiz kaldı

Filistin’de, İsrail askerleri buldozerle Filistinli ailenin evini yıktı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semtinde bulunan Filistinli Salhiya ailesine ait ev, İsrail askerleri tarafından basılarak yıkıldı.

Haberin Devamı

Sabah erken saatlerde evde bulunan yaklaşık 13 kişiyi ve aileye destek veren kişileri gözaltına alan İsrail askerleri daha sonra buldozerlerle yıkıma başladı. İsrail askerleri evin etrafını çevirerek, insanların yaklaşmasını da engelledi.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Salhiya ailesinin Şeyh Cerrah semtindeki evlerinin bulunduğu arazinin bir okul inşaatı için tahsis edildiği ve bu yüzden de 2017’den beri evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, “İsrail polisi, Doğu Kudüs’te özel ihtiyaç sahibi çocuklar için okul yapılması belirlenen arazideki yasa dışı binalardaki tahliyeleri tamamladı” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer ayrıca, “Yasa dışı binalarda yaşayan aile üyelerine araziyi teslim etmeleri için sayısız fırsat verildi” dedi.

Bir polis sözcüsü ise, gerçekleştirilen operasyon sırasında 18 aile üyesiyle birlikte aileye destek veren kişilerin, ‘mahkeme kararını ihlal etme, şiddetli tahkim ve kamu düzenini bozma’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem