Filistin’in iki bölgesini de yutma planı... Trump: Gazze’yi satın alacağız

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlarken “Gazze Şeridi’ni ele geçirme ve Filistinlileri bölgeden çıkarma” planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın tepkisine rağmen fikrinden vazgeçmiyor. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlı olduğunu ve Ortadoğu’daki diğer ülkelerin bölgeyi geliştirmeye yardımcı olabileceğini” söyledi.

FİLİSTİNLİLER GAZZE’YE DÖNEMEZ

Başkanlık uçağında gazetecilere konuşan Trump, “Gazze’yi büyük bir gayrimenkul sahası olarak düşünün. ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde onu geliştirecek” dedi. Trump, Gazze’nin yeniden inşa sürecinde “Ortadoğu’daki diğer devletlere bölüm bölüm verilebileceğini” belirterek “Başkaları bizim himayemizde bunu yapabilir” diye konuştu. Trump yeniden inşanın ardından “dünyanın her yerinden gelen insanların yaşayabileceğini” kaydetti. ABD Başkanı, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılan üç İsrailli rehine hakkında da, “Rehineler Holokost’tan kurtulanlara benziyorlardı. Korkunç durumdaydılar. Bir anlaşmamız olduğunu biliyorum ama bir noktada sabrımızı kaybedeceğiz” diye konuştu. ABD Başkanı, Fox News’a verdiği röportajda ise Filistinlilerin Gazze’ye dönme hakkı olmayacağını belirterek dünyanın beş, altı yerinde onlar için yerleşimler olacağını söyledi. Trump, “Beş olabilir, altı olabilir, iki olabilir. Ancak bulundukları yerden biraz uzakta, tüm bu tehlikenin olduğu yerde güvenli topluluklar inşa edeceğiz” dedi.

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NETANYAHU MEMNUN

Trump’ın planı İsrail yönetimi tarafından destek ve minnettarlıkla karşılanıyor. ABD gezisini sonlandırıp İsrail’e dönen Başbakan Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ziyaretinin “İsrail’in nesiller boyu güvenliğini sağlayabilecek muazzam başarılar getirdiğini” söyledi. Gazze’de savaş sonrası kontrolün Filistin Yönetimi’ne geçmesi yönündeki plana karşılık Trump’ın “İsrail devleti için çok daha iyi olan tamamen farklı bir vizyon ortaya koymasını” ‘devrimci’ ve yaratıcı’ diyerek övdü. ABD Başkanı’nın planına dair detay paylaşmayan Netanyahu, Trump’ın bu konuda kararlı olduğunu söylemekle yetindi.

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Siyasetten önce gayrimenkul kralı olan Trump, yasal ve etik kaygıların yanı sıra büyük pratik engellerle karşı karşıya kalacak önerisinin nasıl uygulanacağına dair çok az ayrıntı verdi.

PAZARLIK İÇİN Mİ

Mısır ve Ürdün gibi ülkeler, Trump’ın “Filistinlilerin buralara yerleştirilebileceği” yönündeki önerisini kesin bir dille reddediyor. Trump’ın açıklamalarının ciddi mi olduğu yoksa Gazze’nin geleceğiyle ilgili müzakereler öncesinde pazarlık masasında el yükseltmeye mi çalıştığı belirsiz. Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, “Başkan’ın bölgedeki diğer aktörleri masaya oturtup bir çözüm bulmak için ilk hamleyi yaptığını” öne sürdü. NBC’ye konuşan Waltz, “Eğer planını beğenmediyseniz, kendi planınız ile masaya oturun” dedi. Gazze’de savaş sonrası yönetim için konuşulan planlar arasında Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin, uluslararası barış gücüyle bölgeyi yönetmesi seçeneği öne çıkıyordu.

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BATI ŞERİA’DA İLHAK HAZIRLIĞI

İsrail, Gazze’den sonra gözünü Filistin’in diğer toprağı olan Batı Şeria’ya dikmiş durumda. Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun 21 Ocak’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine başlattığı saldırı genişliyor. “Demir Duvar” ismi verilen askerî harekât nedeniyle Cenin, Tulkarem ve Far’a mülteci kamplarından 35 bin Filistinli kaçmak zorunda kaldı.

- İŞSİZ KALDILAR: Batı Şeria’da kurulan yüzlerce güvenlik kontrol noktası ve bitmek bilmeyen operasyonlar nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi. İsrail, Filistinli işçilerin girişine izin vermediği için Batı Şeria’nın çalışan nüfusunun yüzde 30’ü işsiz kaldı.

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- GÖZALTILAR ARTIYOR: Ocak ayında İsrail ordusu Batı Şeria’da 580 Filistinliyi gözaltına aldı. Bunlar arasında 17 kadın ve 60 çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. Gözaltında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

- ORTAK EYLEM PLANI: Artan İsrail baskısı üzerine İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları, diğer Filistinli gruplarla ortak bir operasyon odası kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

ADINI DA DEĞİŞTİRİYORLAR

İsrail yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibine bağlı kişilerin uzun süredir dillendirdiği, Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakına zemin oluşturacak kritik bir adım attı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın İbranice “Yahuda ve Samarra” olarak adlandırılmasını öngören yasa tasarısının yarın parlamento genel kurulunda oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

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DANİMARKALI GRUPTAN GRÖNLAND MİSİLLEMESİ: ‘BİZ DE CALİFORNİA’YI SATIN ALALIM’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’ın kontrolünü ele geçirmek istediği yönündeki açıklamalarının ardından ‘Denmarkification’ isimli bir girişim, ABD’nin California eyaletini satın almak için kampanya başlattı. Kampanya, California eyaletinin ABD’den satın alınması için kitle fonlaması yoluyla para toplamayı amaçlıyor.

‘Denmarkification’ isimli web sitesine göre eyaletin alınabilmesi için her Danimarkalının “sadece 200 bin kron” (yaklaşık 990 bin TL) vermesi yeterli. Politico’ya konuşan kampanyanın mimarı Danimarkalı Xavier Dutoi, şu ana kadar ne kadar para toplandığına dair bilgi vermedi ancak 198 binden fazla kişinin eyaletin Danimarka’nın bir parçası olması için sitedeki dilekçeyi imzaladığını belirtti. Dutoi, yeterli para toplandığında, daha önce California’yı “ABD’nin en harap bölgesi” olarak adlandıran Trump’ın eyaleti satmayı kabul edeceğine inandığını söyledi. Trump, göreve geldikten sonra “Grönland’ın mülkiyetine ve kontrolüne sahip olmanın ABD için bir mutlak zorunluluk olduğunu” söylemişti.