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Filistin’i tanıyan Erivan, İsrail’i kızdırdı

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#Filistin#Erivan#İsrail
Filistin’i tanıyan Erivan, İsrail’i kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

Filistin’i resmen tanıyan ülkelerin arasına Ermenistan’ın da eklenmesine İsrail tepki gösterdi.

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Ermenistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçisinin sert bir kınama için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıklanırken Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh, Ermenistan’ın kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin’i Ermenistan öncesinde mayıs ayında İspanya, İrlanda ve Norveç bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanımıştı. Erivan’ın da hamlesinin ardından Birleşmiş Milletler’de Filistin’i tanıyan ülke sayısı 145’e yükselmiş oldu. 

KÜBA DA MÜDAHİL OLDU

Öte yandan Küba, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı “soykırım” suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

 

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#Filistin#Erivan#İsrail

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