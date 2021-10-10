Filistin'den Uluslararası topluma çağrı: İsrail iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştiriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...#Formula 1
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti #Afyonkarahisar
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERDünya Haberleri

Filistin'den Uluslararası topluma çağrı: İsrail iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştiriyor

#Filistin#İsrail#Ortadoğu
Filistinden Uluslararası topluma çağrı: İsrail iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştiriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerini artırmasının, İsrail'in iki devletli çözümü, apartheid sistemi ile değiştirmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistin'deki artan saldırıları ve ihlallerine tepki gösterilerek, bundan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria genelinde işgal güçlerinin himayesinde sürekli Filistinlilere ve mülklerine saldırdığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin gün aşırı yaptığı baskınların, işgalin sürdürülmesi ve Batı Şeria'nın ilhakının en belirgin araçlarından olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin saldırıları ve ihlallerinin, kaosa ve şiddete davet olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar, İsrail'in iki devletli çözümü işgal altındaki Filistin topraklarında iğrenç apartheid sistemi ile değiştirme yönündeki resmi kararından kaynaklanıyor. Bu sistem, uluslararası toplumun gözü önünde Yahudi yerleşim birimlerine yönelik kararlar ve tedbirlerle dayatılmaya çalışılıyor. "

Açıklamada ayrıca, tüm bunların yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin ağaçlarına zarar vererek, Filistinli çiftçilerin topraklarıyla bağlarını koparmaya çalıştığı vurgulandı.

Haberin Devamı

Uluslararası topluma ve ABD yönetimine, Filistin halkının korunması ve uluslararası meşru kararlarla temsil edilen barış iradesinin hayata geçmesi için çaba sarf etme çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere saldırıyor ve onların temel geçim kaynaklarını hedef alıyor.

İlgili Haberler:

Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti
Haberle ilgili daha fazlası:
#Filistin#İsrail#Ortadoğu