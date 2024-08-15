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Filistin'den 'acil' eylem çağrısı

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#Filistin#İsrail#Çağrı
Filistinden acil eylem çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:05

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin toprak gasplarına karşı "acil" eylem çağrısında bulundu. Bakanlık, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için İsrail'e uluslarası baskı yapılması gerektiğini de belirtti.

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etmek ve mevcut yerleşim yerlerini çoğaltmak yasadışı toprak gasplarını yasallaştırmasına karşı uluslararası "acil" eylem çağrısında bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlileri “etnik olarak temizleme” planına devam etmek için Filistin topraklarını birbirinden, özellikle de Kudüs'ü diğer bölgelerden ayırmaya ve izole etmeye çalıştığı uyarısında bulundu.

Bu durumun ileri karakollar haline geleceği işaret edilen açıklamada, "İsrail hükümetinin, İşgal altındaki Batı Şeria'ya yayılmış düzinelerce yerleşimcinin yasal hale gelmesi sürecini hızlandırma tehlikesi konusunda uyarıyor" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, uluslararası örgütleri ret ve kınama açıklamalarını eyleme dönüştürmeye ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

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#Filistin#İsrail#Çağrı

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