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Filistin'den 'ABD konsolosluğu' açıklaması

#Filistin#ABD#Kudüs
Filistinden ABD konsolosluğu açıklaması

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ABD'nin Kudüs'te Filistinliler için konsolosluk açmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasını kınayarak, "konsolosluğun Kudüs'te yeniden açılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini" bildirdi.

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Bennett'in, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, "Filistin yönetimi, ABD konsolosluğunun Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te yeniden açılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma konusundaki planını sürdüreceğini teyit ettiğini belirten Ebu Rudeyne, konuya ilişkin resmi olarak kendilerine ulaşan bilginin bu olduğunu ve bunun yakın gelecekte uygulanmasını beklediklerini aktardı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in 1844'te kurulduğu yerde konsolosluk açılması sürecini engellemeye çalışan tüm yönelimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, bunun İsrail'in uluslararası düzeyde kınanan Yahudi yerleşim birimleri gibi tek taraflı uygulamalarını dayatma girişimleri bağlamında olduğunu ifade etti.

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Kudüs'ün Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarıyla zaman içinde tarihi ve dini güç olarak kalacağına dikkati çeken Ebu Rudeyne, Kudüs'ün herhangi bir sahtekarlık veya aldatmacayla zarar görmeyecek kadar büyük bir Filistin ve Arap şehri olduğunu aktardı.

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Ebu Rudeyne, Bennett'in açıklamasını Tel Aviv'in ABD yönetimine, uluslararası topluma ve uluslararası meşruiyete meydan okuması şeklinde değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Bennett, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren ve 2019'da kapatılan konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin soruyu, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. 'Kudüs, sadece İsrail'in başkentidir.' Konumumuzu tutarlı, sessizce ifade ediyoruz ve umarım anlaşılmıştır." şeklinde yanıtlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

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Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti.
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srail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise geçen ay yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini söylemişti.

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#Filistin#ABD#Kudüs

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