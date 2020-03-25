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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 20:11,Son Güncelleme:/

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

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Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
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İşgal altındaki Batı Şeria’da 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, ciddi sağlık sorunları bulunan 60 yaşındaki kadın hastanın henüz teşhis konulmadan yaşamını yitirdiğini ve daha önce yapılan testlerin sonucunda Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiğini belirtti.

Mulhem, kimlik bilgilerini açıklamadığı kadının iki oğlu ve eşine de virüs bulaştığına dikkati çekti.

Hükümet Sözcüsü Mulhem, yeni vakalarla işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısının 64’e yükseldiği, bunlardan 17’sinin iyileştiği bilgisini verdi.

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