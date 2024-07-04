Filistin’de yeni gasp... İsrail 13 km² araziye el koydu

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İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’daki sivil işlerinden sorumlu ofisi, bölgedeki 2 bin 965 dönümlük (yaklaşık 13 kilometrekare) araziyi devlet arazisi olarak ilan etti. Batı Şeria’daki yerleşimlere karşı kampanya yürüten Peace Now’un (Şimdi Barış) açıklamasına göre, Haziran ayında verilen kararla Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi bölgesinde yer alan, Ramallah şehrinin kuzeydoğusundaki arazi böylece yasa dışı İsrail yerleşimlerine açılmış oldu.

1993’TEN BERİ EN BÜYÜĞÜ

2024 yılının ilk 7 ayında İsrail’in yasa dışı şekilde devlet arazisi olarak ilan ettiği arazi miktarı rekor kırdı. Peace Now, son kararla “1993’teki Oslo Anlaşmalarından bu yana bölgede tek seferde en geniş toprağın devlet malı ilan edildiğini” belirtti. Örgütten yapılan açıklamada “İsrail hükümetinin yerleşimcilerin çıkarlarını koruyarak kan dökülmesinden yana olduğunu gösterdiği” kaydedildi. İsrail’in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, göreve geldiği günden bu yana Batı Şeria’daki beri arazilere el koyma ve yerleşim inşasına hız verdi. Smotrich, geçen ay aşırı milliyetçi Dini Siyonizm Partisi’nin düzenlediği bir konferansta Batı Şeria’da yıl boyunca toplamda 15 kilometrekare araziyi yerleşime açmayı planladığını söylemişti.