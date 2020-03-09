Filistin’de koronavirüsü vaka sayısı 20’ye yükseldi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında Filistin’in Beytüllahim kentinde bir kişide koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu.

Iştiyye, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 137 kişiye de test yapılacağına vurgu yaparak vaka sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Iştiyye açıklamasında, "Ürdün ile köprüleri yakında kapatmak için koordinasyon var ve bu yurda dönmek veya ayrılmak zorunda kalanlar için önceden bir uyarı" ifadelerini de kullandı.